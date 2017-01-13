Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается ослабление евро до 1,0556

В четверг курс евро закрылся незначительным ростом к американскому доллару. Доллар был под давлением в первой половине дня, но смог отыграть большую часть потерь во второй. Доллару удалось выйти в плюс против британского фунта, так как сообщения о том, что на ближайший вторник запланировано выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по вопросу выходы страны из ЕС, вызвали его продажу по всему рынку. На этом фоне евро/доллар несколько часов торговался около уровня 1,0660. После того, как завершился рост кросс-пары евро/фунт, курс евро снизился до 1,0611 к закрытию дня.

Количество заявлений на пособие по безработице в США увеличилось до 247 тыс. (прогноз 255 тыс., предыдущее значение 237 тыс.)

Сегодня пятница – последний торговый день недели. Поскольку пара евро/доллар упала ниже поддержки 1,0620-1,0628, то по прогнозу ожидается ослабление единой валюты до 1,0556. Вероятно, что с текущего уровня 1,0615 курс евро подрастёт до 1,0637. Рост может быть резким, чтобы показать покупателям о намерениях цены двигаться к 1,0685. Уровень 1,0637 для них может оказаться «медвежьей» ловушкой.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0556, максимум – 1,0640, закрытие – 1,0692.

В 12:30 мск в Великобритании выйдет обзор Банка Англии об условиях кредитования, состоится выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Майкла Саундерса.

В 16:30 мск США опубликуют объем розничных продаж без учета продаж автомобилей за декабрь, индекс цен производителей за декабрь, объем розничных продаж за декабрь, базовый индекс цен производителей за декабрь.

В 17:30 мск США выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

В 18:00 мск в США выйдут предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана за январь.

В 18:00 мск США выпустят предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана за январь.

В 21:00 мск в США обнародуют число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика