Банк "Глобэкс": индекс ММВБ откроется без существенного изменения

Согласно нашим прогнозам, индекс ММВБ откроется без существенного изменения. Скорее всего, пятничная торговая сессия пройдет с консолидацией возле текущих отметок по индексу ММВБ. На валютном рынке мы полагаем, что рубль несущественно подешевеет к доллару.

Существует мнение, что позитивный взгляд на экономику США членов FOMC ФРС США, в свете ожидаемой политики избранного президента, может ускорить экономику в краткосрочной перспективе. В свою очередь, это может создать спекулятивный приток денег на американский фондовый рынок и снизить обороты на развивающихся рынках.

Вчера итоги пресс-конференции избранного президента США эхом откликнулись на азиатских и европейских рынках. Индекс ММВБ скатился вниз на 1% к 2207 пунктам в рамках коррекционного движения. Кроме того, объем торгов еще мал, видно праздники для инвесторов продолжаются.

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