Открытие Брокер: Рубль может вернуть часть завоёванных позиций доллару

По итогам торгов 12 января индекс ММВБ снизился на 0,3% до 2212 пт., а РТС вырос на 1,71% до 1175,28 пт. Активность на рынке можно вполне назвать средней. Отсутствие больших идей не способствует сильным движениям, но имеющихся поводов вполне достаточно для сдерживания чрезмерных надежд. Будущая администрация Белого дома в США уже не кажется дружелюбной в отношении РФ. Р. Джулиани будет заниматься вопросами кибербезопасности. Ранее бывший мэр Нью-Йорка даже допускал прямое использование обычных вооружённых сил против РФ. Новый госсекретарь Р. Тиллерсон также считает вполне справедливыми меры, которые были приняты в отношении Москвы. И наконец, сам Д. Трамп далёк от того, чтобы идти на конфликт с общественным мнением и своей командой по российскому вопросу. Всё это приводит к мысли о том, что рост, основанный на оптимизме по поводу новой администрации США был, как минимум, преждевременным.

Лидерами дня стали бумаги: «МРСК Центр» (+8,74%), «Аэрофлот» (+7,4%; увеличил перевозку пассажиров в 2016 году на 11%), «АЛРОСА» (+5,76%; увеличила продажи алмазов и бриллиантов в 2016 году на 26%), привилегированные «Транснефть» (+4,94%), «НМТП» (+3,41%). В лидерах падения преобладали ранее перегретые бумаги и акции экспортёров, которые явно не испытывают удовольствие от укрепившегося рубля: ГМК «Норникель» (-4,26%), «ТГК-1» (-3,63%), «ЛУКОЙЛ» (-2,78%), «Распадская» (-2,28%), «Яндекс» (-2,12%), «Роснефть» (-1,65%). На валютном рынке ситуация была иной. Доллар отступал против своих конкурентов, чем воспользовался и рубль, который остаётся одним из самых высокодоходных в мире. Между тем, министр финансов А. Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета составил в 2016 году 3,56% ВВП. В 2017 году бюджет также будет оставаться дефицитным, что потребует расходования средств резервного фонда. Одновременно есть необходимость у ЦБ РФ пополнить ЗВР. Поэтому дальнейшее укрепление рубля выглядит проблематичным, хотя нельзя исключать возможность движения к 57-58. ЦБ РФ может выйти на рынок с покупкой валюты для пополнения ЗВР и создания более благоприятной ситуации для конвертации средств резервного фонда. Так или иначе, но рубль укреплялся в течение четверга вместе с прочими сырьевыми валютами.

Торги в США завершились снижением индексов. Снижение доходности американских казначейских обязательств ниже 2,36% привело к распродажам акций финансового сектора: Bank of America (-0,65%), Citigroup (-1,22%), JPMorgan (-0,96%). Некоторые инвестиционные банки синхронно выдали негативные прогнозы по полупроводниковой отрасли, что сделало IT-сектор одним из худших на рынке: Apple (-0,42%), Intel (-0,65%), NVDA (-1,64%), AMD (-3,93%). Сектор биотехнологий начинал день в минусе, но смог закрыться незначительным ростом. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 10 тыс. до 247 тыс., что оказалось ниже ожидаемых 255 тыс. Соответственно, американский рынок будет постепенно возвращаться от политики к своему нормальному функционированию. В частности, уже в пятницу начнётся отчётный период, который откроет тройка банков — Bank of America, Wells Fargo и J.P.Morgan. По итогам дня, DJIA упал на 0,32% до 19891,0, а S&P 500 — на 0,21% до 2270,44.

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Nikkei 225 смог выйти в плюс на слабеющей йене. Китай, напротив, торговался в минусе. Положительное сальдо торгового баланса КНР снизилось до $40,82 млрд с предыдущего значения $44,61 млрд в ноябре. Импорт в декабре вырос на 3,1%, а экспорт сократился на 6,1%. Цифры вполне отражают ситуацию, которая могла бы сложиться при слабеющем юане. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3113,47 (-0,19%), Nikkei 225 — 19281,77 (+0,77%).

Сырьевые контракты преимущественно снижались. Золото также не смогло закрепиться выше отметки $1200 за тройскую унцию, тем более, что доллар в пятницу уже отыгрывал часть своих потерь предыдущего дня. Между тем, резервы SPDR Gold Trust уже не меняются несколько дней подряд, оставаясь на отметке 805 тонн. Китайский импорт меди в декабре оказался на 30% выше ноябрьских объёмов, составив 490 тыс. тонн. Однако это не позволило перекрыть прошлогодний декабрьский показатель в 530 тыс. тонн. Импорт медного концентрата и руды вырос за год на 13% до 1,67 млн тонн, хотя и снизился за месяц на 5%. Однако за весь год импорт медного концентрата и руды достиг рекорда в 16,96 млн тонн, или прирост на 28% за год. Импорт угля в КНР составил 26,84 млн тонн в декабре, что более чем на 50% больше прошлогоднего показателя. За год импорт угля увеличился на 25,2% до 255,5 млн тонн. Импорт сырой нефти в декабре достиг рекорда в 8,57 млн бар. в сутки. Прирост по сравнению с ноябрём составил 9%. Кроме того, цифра оказалась значительно выше предыдущего рекорда в 8,04 млн тонн, который был зафиксирован в сентябре. Однако далеко не вся нефть остаётся в Китае. Экспорт нефтепродуктов в декабре взлетел почти на 25% в годовом выражении до 5,35 млн тонн. Однако оптимистичная китайская статистика не смогла поддержать сырьевые контракты, которые на азиатской сессии больше обращали внимание на доллар. К 9:10 (мск) контракт Brent стоил $56,09 (+0,14%), WTI — $53,08 (+0,13%), золото торговалось на уровне $1194,4 (-0,45%), медь — $5844,47 (-0,77%), никель — $10245 (-0,29%), палладий — $754,3 (-1,43%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 101,41. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,062 (+0,09%), GBP/USD — $1,216 (+0,03%), USD/JPY — 114,88 (+0,16%).

Из важных событий на текущий день можно выделить цены производителей и розничные продажи США в 16:30 (мск), затем индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана — в 18:00 (мск), а также статистику Baker Hughes по активным буровым в 21:00 мск. В начале дня российский рынок может вновь попытаться выйти в плюс, но оснований для оптимизма явно недостаточно, чтобы переломить краткосрочную нисходящую тенденцию. Отечественная валюта также может вернуть часть завоёванных позиций доллару, так как нефть пока отказывается двигаться выше, а риски валютных покупок ЦБ РФ возрастают.

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