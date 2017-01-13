ИК Финам: В начале торгов ожидается околонулевая динамика по ММВБ и небольшое ослабление рубля

В преддверии старта пятничной торговой сессии на Мосбирже, для отечественного рынка сложился умеренно положительный внешний фон. Китайский фондовый индекс CSI300 прибавляет 0,13%. Сальдо торгового баланса КНР в декабре составило $40 млрд, что на $6 млрд ниже ожиданий. Динамика связана с опережающим консенсус падением экспорта и ростом импорта. Тем не менее, рынки фактически проигнорировали релиз из-за неопределенности в отношениях КНР с США после прихода Трампа и ожиданий ускорения темпов роста мировой экономики в целом (Всемирный банк ждёт ускорения роста мировой экономики в 2017 году с 2,3% до 2,7%). Японский индикатор Nikkei 225 растет на 0,67%. В США фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%.

Нефть основных сортов прибавляет в пределах 0,1%. К текущему моменту баррель Brent котируется по $56,01, а Light - $53,02, несмотря на рост индекса доллара и слабую отчётность EIA (запасы сырой нефти +4,1 млн барр, добыча + 176 тыс барр). Поддержку котировкам оказывает сокращение производства нефти рядом крупнейших стран-производителей в рамках договоренностей ОПЕК+. В частности, по словам министра энергетики Саудовской Аравии, страна за последний месяц страна сократила добычу больше, чем обещала в рамках договорённостей - 486 тыс. барр в сутки.

На мой взгляд, в первой половине дня по индексу ММВБ стоит ожидать формирования боковика вблизи уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на позитивный внешний фон, давление на котировки российских акций продолжит оказывать неопределенность связанная с избранием Трампа, который, в частности, до сих пор не раскрыл подробностей своей экономической политики на посту президента и отношения к ранее введенным против РФ санкциям. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил менее 0,1%. Среди корпоративных событий обращу внимание на отчетность Сбербанка по РСБУ за декабрь 2016 года. Ожидаются хорошие результаты, которые поддержат котировки крупнейшего российского банка. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,1-0,3% на фоне роста индекса доллара в условиях околонулевой динамики цен на нефть.

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