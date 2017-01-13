ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Ключевой момент для нефтяных цен – новости из новости из Абу-Даби

Вчера индекс РТС показал положительную динамику, индекс ММВБ из-за укрепления рубля отрицательную. На графике российского индекса ERUS в январе мы наблюдаем боковую динамику, что соответствует динамике цен на нефть. Нефтяные графики находятся в «зоне быков».

Ключевой момент для нефтяных цен – новости из новости из Абу-Даби, где проходит Глобальный энергетический саммит. Генеральный секретарь ОПЕК сообщил в четверг, что картель рассматривает возможность ускорения графика для снижения добычи нефти, что приведет к снижению запасов нефти по всему миру и поддержит цены на сырьевые товары. Саудовская Аравия снизила добычу нефти до уровня ниже 10 млн баррелей в сутки, что гораздо ниже целевого уровня сокращения, заявил министр энергетики Саудовской Аравии. Возможно все подобные заявления это пропаганда, направленная чтобы конкуренты выполняли соглашение от 30 ноября. Чтобы нефтетрейдеры убедились в том, что это не пропаганда, а реальность они должны увидеть цифры нефтедобычи за январь. Скептицизм остается. Кроме того, сланцевые нефтедобытчики из США способны скомпенсировать любое снижение нефтедобычи странами ОПЕК. Голландский банк ABN Amro заявил, что "противоречивые сигналы" поступающие с нефтяного рынка, скорее всего, будут держать цены на нефть торги в узком диапазоне в течение первой половины года. Большинство нефтяных аналитиков считает, что в конце года нефтяные цены будут в диапазоне $ 52-58, что соответствует текущему положению. Французский банк BNP Paribas прогнозирует, что цены на нефть марки Brent в этом году будут в среднем в районе $ 58.

Цены на медь сегодня снижаются. Поскольку Китай потребляет 46% мирового объема производства меди, динамика цен меди сильно зависит от ожиданий по китайской экономике. Участники опроса Focus Economics сошлись во мнении, что на ценах меди негативно сказался избыток предложения на рынке, а улучшение экономических показателей в Китае служит причиной повышения прогнозов по спросу на медь, и в этом причина роста цен. Все 10 опрошенных выступили за принцип «подождать и посмотреть». В 2017 году ожидается умеренный дефицит меди (180 тысяч тонн). Ранее прогноз был избыток 360 тыс тонн.

Вчерашний день был отмечен позитивными заявлениями с Гайдаровского форума. В кулуарах форума министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение о продлении на ближайшие три года нормы минимальных дивидендов для госкомпаний на уровне 50% уже приняты, а задержка с выходом соответствующего постановления — технический момент. Ряд участниуов форума считает, что смягчение санкций США вполне вероятно и может начаться уже в конце года.

После публикации слабых операционных результатов за декабрь 2016 г. акции сети Магнит снизились на 1,2%. Мы по-прежнему рекомендуем воздерживаться от покупки акций потребительского сектора. Восстановление потребительского спроса в этом году будет медленным – счастливые времена, когда флагманы сектора ритейла могли каждый год расширять свои торговые площади на 25%, остались позади.

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