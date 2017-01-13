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mfd.ruАналитикаКомментарии13 января 2017 г.ГК Forex Club: Как долго продавать на Трампе?
сегодня
09:37

ГК Forex Club: Как долго продавать на Трампе?

Товарно-сырьевой рынок

Brent приближается к верхней границе сложившегося диапазона 53,00 – 57,50, а это значит, что вот-вот придет время продавать. Все это время в пользу роста нефти выступало несколько факторов. Во-первых, масштабное снижение доллара США в ответ на разочарования от конференции Трампа. Этот фактор еще остается на сцене.

Во-вторых, это была логичная коррекция после внушительных двухдневных распродаж на слухах о том, что Ирак наращивает объемы поставок нефти. Эта тема уже отработала свое.

В-третьих, свою роль сыграли и опровергнутые Ираком слухи, и сообщения о том, что Саудовская Аравия намерена и дальше сокращать объемы добычи и поставок. В четверг стало известно, что и Кувейт планирует сократить экспорт в США и Европу на 133 тыс. баррелей в день. И эта тема уже заложена в цены.

Таким образом, создаются условия для разворота актива с ближайшей целью на отметке 54,80 долл./барр. и далее на 53,70.

Валютный рынок

Очень интересна динамика USD/JPY в ответ на выступление Трампа. Итак, финансовые рынки разочарованы: с ноября все только и говорили о позитивных подвижках в экономике, благодаря анонсированным проектам. Однако ничего четкого. И рынок развернулся. Все то, что пользовалось спросом на теме Трампа теперь не в фаворе. И это может означать дальнейшее падение пары в ближайшие дни вплоть до инаугурации новоизбранного президента.

Кстати, в текущих условиях на экономические данные будут смотреть еще более пристально. Публикуемые в пятницу показатели объемов розничных продаж в случае недотягивания прогнозов могут помочь паре пробить отметку 114,00 и отправить пару в район 113,30.

USD/RUB показала самое внушительное падение с 12 декабря, скатившись к минимуму 59,15. Свою роль, конечно, сыграло восстановление нефти, однако основным фактором стали широкомасштабные распродажи доллара США на рынках в ответ на невнятное выступление Дональда Трампа.

Однако стоит признать, что на этом падение пары может завершиться. Даже если розничные продажи США окажутся значительно слабее прогнозов, рубль может укрепиться лишь кратковременно. А в преддверии выходных многие инвесторы предпочтут выйти из слишком активно растущей российской валюты в виду ее волатильности.

Свою роль может сыграть и психологический фактор: все прекрасно понимают, что активное укрепление рубля совсем не по нраву российским властям.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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