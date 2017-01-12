ГК "Forex club": Рубль воспользовался разочарованием доллара

Российские индексы в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. ММВБ снижается на 0,41%. РТС растет на 1,41% на фоне укрепившегося рубля. В лидерах роста АЛРОСА (4,74%), префы Транснефти (4,56%) и Аэрофлот (3,75%).

В аутсайдерах оказались НорНикель (-4,4%), ЛУКОЙЛ (-2,56%) и Yandex (-1,77%).

Надо сказать, что ММВБ утром предпринимал попытки возобновить рост на фоне восстановления цен на нефть, но недостаточно оптимистичный тон пресс-конференции Дональда Трампа относительно России, а также растущий рубль все же оказали на бенчмарк давление и к завершению дня он движется в район 2210 – 2000.

Нефть Brent снова пытается закрепиться выше уровня 56 долларов за баррель. Максимум сегодня отмечен на 56,41. Поддержку черное золото получает на фоне надежд на достижение баланса на рынке. Как стало известно из отчета EIA в США НПЗ перерабатывали на прошлой неделе максимальное с 1989 года количество сырой нефти. А это значит, что в Штатах потребление находится на достаточно высоком уровне. Кроме того, Ирак, который воспринимался как главная угроза выполнению соглашений ОПЕК заявил о том, что уже сократил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, не стоит забывать и факторе слабеющего доллара, что автоматически способствует росту цен на товары, номинированные в американской валюте.

Рубль сегодня воспользовался слабостью доллара и растущей нефтью, чтобы с самого утра показать довольно активный рост. Котировки пары USD/RUB снова вплотную приблизились к уровню 59,00 (минимум отмечен был на 59,05). Но чтобы его преодолеть потребуется нечто большее, чем временная слабость доллара. Напомню, что ЦБ РФ называл отметку 59 рублей за доллар «болевым порогом» для российской экономики. Таким образом, вероятность интервенций, как минимум, вербальных, направленных на ослабление российской валюты не исключена. Тем более, что близится налоговый период, когда компании-экспортеры продают часть валютной выручки, что потенциально повышает спрос на рублевую ликвидность. Но пока наиболее вероятным для пары выглядит диапазон 59 – 60,90.

Ирина Рогова, аналитик

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