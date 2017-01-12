УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 12 января, российский фондовый незначительно корректируется на все еще низких после новогодних праздников объемах торгов. Причем снижается только рублевый индекс ММВБ (-0,3%), на фоне укрепления рубля на 0,9%, долларовый индекс РТС прибавляет 1,8%. Драйвером роста выступает ребаунд на сырьевом рынке (+2,9% по Brent спот вчера и +1,5% сегодня). Несмотря на то, что статистика от Минэнерго США вчера отразила увеличение добычи на 176 тыс. баррелей в сутки (вероятно, это корректировка показателя за декабрь, а не недельный прирост), и рост запасов на 4,1 млн баррелей, котировки нефти никак на это не отреагировали. Позитив вокруг нефти поддерживают публикации в СМИ по поводу сокращения добычи странами ОПЕК. Так, Ирак подтвердил сокращение добычи нефти в объеме, предусмотренном соглашением ОПЕК, до конца января, а Саудовская Аравия уже превысила целевой уровень сокращения нефтедобычи еще в ноябре.

Из других заметных новостей на отечественном рынке сегодня можно отметить заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что в текущем году никаких исключений при выполнении постановления правительства о выплате госкомпаниями 50% от чистой прибыли не предполагается. Эта новость должна оказать поддержку, в первую очередь, бумагам Газпрома, а также может стать дополнительным фактором привлекательности отечественного фондового рынка для глобальных инвесторов.

В лидерах роста сегодня акции Эталон Групп (+7,8%). Акции девелоперов с начала года прибавляют +9+18% (ЛСР Групп +9,3%) на ожиданиях снижения процентных ставок в России и увеличения потребительского спроса. Эти же факторы выступают драйверами интереса к акциям Аэрофлота (+3,9%) – авиапассажиропоток под конец года начал восстанавливать темпы роста, а Аэрофлот, являясь абсолютным лидером рынка, станет основным бенефициаром улучшения динамики.

В лидерах падения сегодня акции Норильского Никеля (-4,9%) – после публикации сообщения, что Индонезия может до конца текущей недели принять решение об отмене экспортных ограничений для горнодобывающих компаний. На этом фоне стоимость никеля на LME опускалась даже ниже $10 тыс., однако потом вернулась обратно на свои уровни.

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