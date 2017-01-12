Альпари: Пара евро/доллар достигла сопротивления

В четверг на торгах в Европе американский доллар продолжил дешеветь к своим конкурентам. Курс евро/доллар сначала расширил зону консолидации до уровня 1,0665, оттуда цена скорректировалась до 1,0620. Затем при поддержке кросс-пары евро/фунт покупатели перешли в наступление и сдвинули сессионный максимум на 1,0685. Разнонаправленные колебания в паре евро/доллар были вызваны ожиданием публикации протоколов заседания ЕЦБ.

Курс фунт/доллара в ходе европейской сессии восстановился до 1,2316, с которого последовала 38% коррекция от восходящего движения с 1,2168. На данный момент (16:15 мск) за фунт дают 1,2294.

После пресс-конференции Дональда Трампа, которая состоялась 11 января, спросом пользуются американские облигации. В связи с этим на них снижается доходность и дешевеет доллар США. Теперь в центре внимания находится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, которое состоится в пятницу в начале азиатской сессии в 03:00 мск.

Пара евро/доллар достигла сопротивления. Ближе к закрытию европейской сессии по евро стоит ожидать коррекционную фазу в область 1,0630. Если указанный уровень устоит до европейской сессии пятницы, то последует очередное обновление недельного максимума.

Владислав Антонов, аналитик

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