Открытие Брокер: Можно ожидать вербальных интервенций от Минфина и ЦБ

К 15:16 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,28% до 2212,30 пт., а РТС — на 1,75% до 1175,72 пт. Российский рынок торгуется в узком диапазоне на средних объёмах. Нефть вернулась выше $55, а избранный президент США Д. Трамп не сказал чего-либо неожиданно негативного в адрес РФ. Соответственно, диспозиция на рынке остаётся прежней. После просадки накануне бумаги «АЛРОСА» (+4,19%) всё же решили отыграть рост реализации алмазов и бриллиантов в 2016 году на 26%. В лидерах дня также оказались: «НМТП» (+3,7%), «Аэрофлот» (+3,27%; увеличил перевозку пассажиров за 2016 год на 11%), привилегированные «Транснефть» (+3,13%), «МРСК Центр» (+2,56%), «КАМАЗ» (+2,48%). На противоположном полюсе расположились: ГМК «Норникель» (-3,06%), «Мечел» (-2,07%), «Роснефть» (-1,48%), «РусАл» (-1,39%), «ЛУКОЙЛ» (-1,35%). В целом, металлурги и нефтяники смотрятся слабо на фоне укрепляющегося рубля. И немного о производителях автомобилей. По данным АЕБ, продажи автомобилей в РФ упали в 2016 году на 11%, а в 2017 году могут подняться на 4% до 1,48 млн штук. На этом фоне результаты «АВТОВАЗ» смотрятся вполне позитивно: падение продаж составило 1%, или 266,3 тыс. штук.

Рубль сильнее всего отреагировал на пресс-конференцию Д. Трампа, но и перспективы снижения ставки ЦБ также имеют своё влияние. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3300 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 10,23%, недельная — подросла до 10,42%, а месячная — осталась в районе 10,53%. Инфляция в РФ снизилась по итогам 2016 года до 5,4% при ставке ЦБ РФ в 10,0%. Однако с 1 по 9 января инфляция составила 0,3%. Тем не менее, надежды на скорое понижение ставки ЦБ РФ продолжают поддерживать рубль и спрос на долговые инструменты. Накануне Минфин провёл размещение двух выпусков на общую сумму 40 млрд при спросе около 100 млрд. По этой причине рубль весьма сдержанно реагирует на изменение цены на нефть и продолжает попытки укрепления. Если в нефти не случится коррекции, то существует возможность движения пары доллар-рубль к отметке в 58 рублей, где можно ожидать недовольной риторики Минфина и реакции Центробанка. К 15:16 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,8% до 59,27, EUR/RUB — выросла на 0,15% до 63,227.

Стремление нового президента США Д. Трампа и начало процедуры пересмотра Obamacare в сенате также отразились на бумагах европейских фармацевтов: Roche Holding (-1,99%), Sanofi (-0,76%). Растущими были секторы коммунальных услуг и производителей сырья, что вполне понятно на фоне ослабления доллара: Anglo American (+3,23%), BHP Billiton (+3,03%), Antofagasta PLC (+1,11%). Германский ВВП в 2016 году показал самые высокие темпы роста за последние пять лет за счёт роста государственных расходов, что во многом было связано с обеспечением эмигрантских потоков. Показатель поднялся до 1,9% при ожиданиях 1,8%. Промышленное производство в еврозоне выросло за ноябрь на 1,5% при ожиданиях 0,5%, а за год — на 3,2% при ожиданиях 1,6%. К 15:15 (мск) DAX составил 11581,6 (-0,55%), CAC40 — 4885,06 (-0,07%), FTSE 100 — 7285,77 (-0,06%).

Нефть смогла проигнорировать статистику из США, показавшую рост как запасов сырой нефти и нефтепродуктов, так и добычи. Поводом для этого служит слабый доллар и некоторые дополнительные факторы. В частности, по информации S&P Global Platts, потребление нефти в КНР в ноябре выросло на 4,1%, в годовом выражении — до 11,44 млн бар. в сутки. И это на фоне падения внутренней добычи на 10%. Работники Royal Dutch Shell в Габоне начали в четверг бессрочную забастовку, что может привести к снижению поставок на внешний рынок. На конференции в ОАЭ министры нефти OPEC делают весьма оптимистичные заявления. Саудовский министр энергетики Халид Ал-Фалих ожидает роста спроса в текущем году более чем на 1 млн бар. и более дефицитный рынок через 2-3 года. Министр нефти Кувейта Эссам Ал-Марзук сообщил, что его страна уже снизила производство на большую величину, чем это предусматривалось соглашением. Министр нефти Ирака отметил, что экспорт был снижен на 170 тыс. бар. в сутки, а на текущей неделе он упадёт ещё на 40 тыс. бар. в сутки. Впрочем, ещё накануне в СМИ циркулировала информация о том, что на февраль запланированы поставки из порта Басра в рекордных объёмах 3,641 млн бар. в сутки. И наконец, китайская CNPC ожидает, что импорт сырой нефти в 2017 году в КНР увеличится на 5,3% до 396 млн бар., или около 8 млн бар. в сутки. Столь плотный поток позитива для нефти смог перекрыть негативное влияние отчёта американского Минэнерго. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $55,86 (+1,38%), WTI — $52,89 (+1,22%), золото торговалось на уровне $1204,6 (+0,67%), медь — $5792,67 (+0,65%), никель — $9805 (-3,68%), палладий — $757,95 (+0,54%).

Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,7% до 100,93. NZD, AUD, CAD укреплялись от 0,7% до 0,85% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,066 (+0,75%), USD/JPY — 114,29 (-0,97%).

Вечером в 16:30 (мск) состоится выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса, а также выйдет статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. В 20:30 (мск) выступит президент ФРБ Атланты Д. Локхарт, а в 21:15 (мск) ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Укрепление рубля продолжит оказывать давление на индекс ММВБ, который пока испытывает дефицит идей для роста. К тому же, крепкий рубль негативно скажется на доходах экспортных компаний металлургии, нефти и газа. Поскольку слабый рубль был одним из методов стимулирования экономики, то в ближайшее время можно ожидать вербальных интервенций со стороны Минфина и ЦБ РФ. Фьючерс на S&P 500 (-0,25%).

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