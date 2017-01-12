Открытие Брокер: Развитие инфраструктуры и недооцененность приведут к росту цен на цветные металлы в 2017 году

В 2016 году сырьевые рынки в большинстве своем показали положительную ценовую динамику, выйдя в растущие тренды. Прошедший период отличался повышенной волатильностью цен и частой сменой настроений участников рынка, подверженных влиянию вербальных интервенций представителей регуляторов. Однако к концу года на первый план постепенно начали выходить фундаментальные факторы, определяющие балансы спроса и предложения. Многие рынки все еще страдают от избыточного предложения, а рост происходил в основном в ожидании изменения ситуации в 2017 году.

Наибольший прирост наблюдался на рынке сахара-сырца, цены на который в среднем за год выросли на 38,5% на фоне наметившегося дефицита и снижения запасов. Однако к концу 2016 года покупки сменились продажами под влиянием фиксации прибыли от выросших цен на данный актив, а также в связи с наметившимся ростом производства и экспорта сахара в мире в 2017 году.

Наибольшие потери в 2016 году понесли рынки никеля, меди, палладия и нефти. Однако, несмотря на более низкую среднегодовую стоимость указанных активов, часть из них вышла в растущие тренды, движение в которых развернулось в 4 кв. 2016 года. Наибольшим предпочтением у инвесторов в 4 квартале пользовались цветные металлы в ожидании реформ от нового американского президента, а также развития инфраструктуры в Евразии. При этом наибольшую доходность из цветных металлов в 2016 году показал рынок цинка, на котором ожидается увеличение дефицита в связи с закрытием ряда крупных шахт.

Последний квартал 2016 года стал крайне негативным для рынков драгоценных металлов, которые оказались под давлением продаж из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Также сильную негативную динамику демонстрировал рынок какао-бобов, на котором произошел переход от дефицита к избытку предложения в совокупности со слабым спросом на готовые шоколадные изделия. Дополнительным негативным фактором для рынка какао-бобов стало ослабление курса фунта стерлингов во 2 кв. 2016 года. Падение цен на какао-бобы усилилось в 4 квартале после поступления на рынок какао-бобов нового сезона.

В 2017 году наиболее интересными активами могут стать цветные металлы в силу текущей неоцененности и возможных стимулирующих программ по развитию инфраструктуры в США и Китае. Кроме того, рынки зерновых и масличных могут получить импульс к росту при условии ухудшения перспектив урожая сезона 2017-2018. Начало 2017 года показало продолжение растущей динамики сырьевых рынков, что отражается в растущих значениях индекса CRB.

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