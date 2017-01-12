ГК Forex Club: НЕФТЬ: рекордные объемы переработки в США поддержат цены

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились самым бурным ростом за 6 недель после того как стало известно, что в США нефтеперерабатывающие заводы на прошлой неделе переработали рекордные объемы сырой нефти.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 12 января в 11.00 по московскому времени подрастали в цене на 0,1% и торговались на уровне 55,20 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался на 0,1% ниже закрытия вчерашнего дня, в районе 52,20 доллара за баррель. Днем ранее Brent прибавил 2,6%, а WTI на 2,8%.

Агентство энергетической информации США в своем традиционно еженедельном отчете по итогам прошлой недели зафиксировало максимальную загрузку нефтеперерабатывающих заводов с 1989 года. Оно составило в среднем 17,1 миллиона баррелей в сутки.

Последние данные показывают, что потребление в США находится на очень хорошем уровне. Учитывая, что ОПЕК сокращает предложение в 2017 году, можно предположить, что балансировка рынка может протекать очень успешно. Основная цель ОПЕК – истощение излишних запасов при таком состоянии спроса будет достигнута. Это, конечно, существенно укрепляет позиции «быков» на рынке.

В последние дни мы провалились ниже 55 долларов за баррель по Brent, но как мы видим, на таких низких уровнях рынок очень агрессивно реагирует на позитивные новости покупками. Это хороший сигнал, позволяющий продолжать придерживаться точки зрения, что фундаментально обоснованным коридором для колебаний цен сейчас является область 54-59 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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