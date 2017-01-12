Альпари: Валютная пара EUR/USD: перед коррекцией вниз возможно обновление максимума

В среду по итогам дня пара евро/доллар закрылась ростом, несмотря на серьёзный провал в первой половине дня. Евро подорожал на 170 пунктов после пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. Вопросы журналистов и ответы Трампа касались отношений с Россией и её влияния на результаты президентских выборов в США.

Ничего нового относительно будущей экономической программы Трамп не говорил. Его речь оказала положительное влияние на гособлигации, а снижение доходности по ним уже оказало негативное влияния на доллар США.

На торгах в Азии евро торгуется в плюсе. Снижение доходности 10-ти и 30- летних американских гособлигаций продолжает оказывать давление на доллар США. Доходность 10-летних гособлигаций опустилась на 1,52%, 30-летних – на 1,18%.

После вчерашнего восстановления цены на 170 пунктов, в четверг не стоит ожидать ралли по евро. Возможен тест уровня 1,0639, но не факт, что он состоится. Покупателям ничего не мешает с открытия торгов в Европе сходить к 1,0634.

Вчерашняя V-образная модель может помочь «евробыкам» подрасти, только неизвестно, как трейдеры отреагируют на протоколы заседания ЕЦБ о денежной политике. Они для единой валюты в четверг являются ключевым событием. На американской сессии выступят представители ФРС США и могут оказать влияние на доллар.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0572, максимум – 1,0639, закрытие – 1,0576.

В 13:00 мск в еврозоне выйдут данные по изменению объёма промышленного производства за ноябрь.

В 15:30 мск в еврозоне запланирован выход протокола заседания ЕЦБ о денежной политике.

В 16:30 мск Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь. В США выйдет число первичных заявок на пособие по безработице за 2-8 января, состоится выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера и члена FOMC Денниса Локхарда, а также выйдет индекс цен на импорт за декабрь.

В 21:15 мск выступит член FOMC Джеймс Буллард.

В 21:45 мск выступит член FOMC Роберт Каплан.

В 22:00 мск США обнародуют баланс федерального бюджета за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик

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