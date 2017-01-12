Альпари: После выступления Трампа рубль настроен по-боевому

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 42,00 коп. (-0,70%), до 59,74 руб., курс евро – на 38,50 коп. (-0,61%), до 63,13 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд, евро/рубль – 309,0 млн евро.

Центральный банк России с 12 января повысил официальный курс доллара США на 20,81 коп., до 60,1614 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,5184 руб., что ниже предыдущего дня на 2,61 коп.

Накануне торги по валютам на внутреннем рынке открылись снижением. В первые часы рубль укрепился незначительно. Днём он черпал силы от двух аукционов проведенных Минфином РФ, на которых было размещено ОФЗ на сумму 40 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 2,5 раза и составил 101,14 млрд руб.

Динамика нефтяных котировок практически не влияла на рублёвые пары в первой половине дня. Корреляция на часовом периоде между нефтью и парой доллар/рубль снизилась с -0,9 до -0,6. Активность трейдеров оставалась низкой, так как они ждали выступления избранного президента США Дональда Трампа.

До начала пресс-конференции курс доллара США повышался до отметки 60,70 руб. Российская валюта подешевела на фоне общего укрепления американского доллара на рынке Форекс. Против евро рубль торговался в плюсе до закрытия торговой сессии.

Российская валюта стала активно укрепляться к иностранным валютам, когда Д.Трамп опроверг сообщения о том, что Россия оказала влияние на итоги выборов в США. Он признал, что она причастна к кибератакам на США, но подчеркнул, что подобные хакерские атаки осуществлялись и рядом других стран. Избранный президент выразил надежду, что отношения России и США наладятся.

Его выступление положительно сказалось на российской валюте. После завершения пресс-конференции курс доллара снизился до 59,47 руб., курс евро – до 63,05 руб. Торговые объёмы во второй половине дня были небольшие, поэтому можно предположить, что укрепление рубля было вызвано закрытием по нему коротких позиций, которые открывались с 6 января после отскока цены от уровня 59,10 руб.

В Азии баррель Brent стоит $55,08 (-0,28%). В среду нефть подорожала на 3%. Участники рынка проигнорировали разочаровывающие данные по запасам нефти от Минэнерго США. Они покупали фьючерсы на нефть на фоне общего укрепления американского доллара, который подешевел во время выступления избранного президента США Д. Трампа.

Запасы черного золота в США за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 млн баррелей, до 483,1 млн баррелей (прогноз был +1,16 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 5 млн баррелей, до 240,5 млн баррелей (прогноз был +1,638 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 8,4 млн баррелей, до 170 млн баррелей (прогноз +0,899 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 176 тыс. баррелей в сутки, до 8,946 млн баррелей в сутки.

Поскольку нефть торгуется в минусе, то по курсу доллара возможна коррекция до 59,95 (38,2% от падения с 60,70 до 59,47), после чего укрепление рубля возобновится. Пока спрос на ОФЗ остаётся высоким, рублю ничего не угрожает. До пятницы ожидается тест уровня 59 руб. По паре евро/рубль на четверг ждём снижение к уровню 62,70. 16 января в России стартует налоговый период. Его пик приходится на 25 января.

Владислав Антонов, аналитик

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