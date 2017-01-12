ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Рост цен нефти в противоход данным о запасах и добыче в США

Цены нефти и нефтепродуктов в среду довольно сильно подросли. Основным фоном, на котором происходило движение, были данные о запасах и добыче нефти и выступление готовящегося вступить в должность президента США.

Что касается выходивших данных, то здесь посыл был явно медвежьим. За неделю, закончившуюся 6 января 2017 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,097 mb (до 483,109 с 479,012 mb). Запасы моторного топлива по случаю праздников прибавили еще 5 млн. баррелей. А суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 13,4 млн. баррелей (до 2030,4 с 2017,0). Стратегические запасы, распродажи которых теперь будут ожидать еженедельно, пока не шелохнулись, оставшись на отметке 695,1 млн. баррелей.

Согласно оценкам среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 6 января, выросло на 176 тыс. баррелей в сутки (до 8,946 с 8,77 mb/d неделей ранее). Новый резкий рост добычи, в результате которого кривая добычи пробивается выше годовой скользящей средней. От минимальных отметок добыча на текущий момент теперь выше уже на 518 тыс. баррелей. (От максимумов лета 2015 года — меньше на 0,664 mb/d или на 6,9%).

В нефтяной индустрии США эйфория. Число работающих буровых вернулось на уровень годичной давности. Теперь произошло новое ожидаемое подрастание добычи. После выхода данных цены резко дернулись вниз. На рынке ожили предвкушения, что 2017 мог бы стать годом новой сланцевой революции.

Первая реакция нефтяных цен — вниз на резком росте добычи нефти была вполне естественной. А вот с чем связан последующий значительный рост? Дело в том, что за выходом данных по запасам и добыче вскоре последовала пресс-конференция избранного президента Трампа. Ее все ждали с большим нетерпением, поскольку в США продолжается скандальная интрига с хакерским влиянием на ход избирательного процесса. Американская матрица никак до конца не может поверить в избранного. Да и сам "Морфиус", который должен был бы демонстрировать наивысшую веру в Избранного, как бы нечаянно настраивает население против, и не обеспечивает плавной передачи власти. Впрочем, официальная инаугурация уже совсем скоро, и тогда всем просто придется поверить в Избранного. А пока скандальные препирательства Трампа с прессой не способствовали силе доллара. Американская валюта потеряла почти полтора процента, тем самым способствуя росту нефтяных цен. Кроме того, помним, что совсем скоро к воздействию на нефтяные цен должно подключиться ограничение добычи, о котором страны ОПЕК+ договорились в конце прошлого года.

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