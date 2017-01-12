Открытие Брокер: Рубль может возобновить ослабление из-за сократившихся надежд

По итогам торгов 11 января индекс ММВБ снизился на 0,84% до 2218,61 пт., а RTS — на 1,66% до 1155,50 пт. В течение дня преобладали пессимистичные настроения, которые были сформированы падающими котировками нефти и невнятным внешним фоном. К тому же, американское направление политики отличается повышенной неопределённостью. На вечер среды была запланирована пресс-конференция избранного президента США Д. Трампа, от которой ждали прояснения ряда вопросов. Однако стоит отметить, что риторика Д. Трампа была более жёсткой, чем ранее. Если же обратить внимание на выступление будущего главы внешнеполитического ведомства США Р. Тиллерсона, то вовсе складывается впечатление, что особых перемен с уходом прежней администрации не будет. Впрочем, вернёмся к рынку. Главным разочарованием остаются бумаги «Магнита» (-5,07%), который показал явное замедление роста выручки в декабре до 6,91%. «АЛРОСА» (-5,48%) отчиталась о росте продаж алмазов и бриллиантов в 2016 году на 26%, но рынок этого не оценил. На другом полюсе рынка были «Распадская» (+6,58%) и «Мечел» (+5,88%). Бумаги данных компаний реагируют на рост спроса на энергетический и коксующийся уголь. Акции Московской биржи (+3,71%) продолжают обновлять рекорды на фоне роста объёмов торгов в декабре на 18,5%. Нефтегазовый и банковский секторы были основными двигателями снижения. На валютном рынке рубль начинал день с незначительного укрепления на фоне аукционов Минфина, затем произошло ослабление на публикации статистики Минэнерго США, а вечерним аккордом стало мощное укрепление против доллара на фоне пресс-конференции Д. Трампа. Что же до самих аукционов, то Минфин предлагал 25 млрд в ОФЗ-ПД с погашением 16 сентября 2026 года. Спрос превысил 51 млрд, а средневзвешенная ставка составила 8,18%. На аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом спрос составил 49,24 млрд рублей при предложении 15 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 10,31%.

Американские торги завершились незначительным ростом индексов. Внимание американских участников торгов также было направлено на пресс-конференцию Д. Трампа. Заявления нового президента о том, что фармацевтическая отрасль нуждается в более конкурентных ценах, а система “ObamaCare” — в ревизии, привело к распродажам компаний биотехнологического сектора. Кроме того, под давлением оставались бумаги телекоммуникаций: Verizon (-0,57%), AT&T (-0,49%). Энергетики и банки были среди растущих секторов: Bank of America (+0,57%), JPMorgan (+0,75%), Exxon Mobil (+1,02%), ConocoPhillips (+3,14%). Трамп также отверг какую-либо возможность компромата на себя в Москве и пообещал сделать Америку более уважаемой страной, чем это было при Обаме. В итоге, DJIA прибавил 0,5% до 19954,28, а S&P 500 — 0,28% до 2275,32.

Пресс-конференция Д. Трампа не смогла пролить свет на детали будущих экономических стимулов, что негативно сказалось на долларе, но вполне позитивно отразилось на азиатских торгах. Трамп также не был конкретен в ограничительных мерах в отношении Китая, что снизило тревожность по поводу возможной торговой войны. Впрочем, если всё это было относительным благом для китайского рынка, то укрепление йены давило на бумаги японских экспортёров. К 8:55 (мск) Shanghai Composite составил 3122,34 (-0,46%), Nikkei 225 — 19134,54 (-1,19%).

Индонезия сообщает о том, что в четверг вступил в силу закон, запрещающий экспорт руды и концентратов цветных металлов. Правительство планирует немного смягчить ограничительные меры, но на текущий момент все основные компании прекратили отгрузку необработанного сырья. Нефть накануне опускалась ниже $54 за баррель Brent, но затем смогла выправить ситуацию за счёт слабеющего доллара. Данные Минэнерго, напротив, оказались «медвежьими». Согласно статистике ведомства, на неделе, завершившейся 6 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,1 млн бар. до 483,1 млн бар. И это при прогнозе роста на 1,2-1,7 млн бар. Запасы бензина выросли на 5,0 млн бар., а дистиллятов — на 8,4 млн бар. Общий рост топливных запасов составил 13,4 млн бар. Импорт сырой нефти на отчётной неделе увеличился на 1,9 млн бар. до 9,1 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн бар. нефтепродуктов в сутки, или прирост на 1,3% за год, 8,9 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 0,7% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 7,5% за год.

И наконец, самое важное. Производство нефти в США увеличилось за отчётную неделю на 176 тыс. бар. до 8,946 млн бар. в сутки. Таким образом, данные Минэнерго оказались более чем пессимистичными, но нефть отреагировала на слабеющий доллар. За счёт американской валюты золото получило шанс прорваться через зону сопротивления $1190-1200, но резервы SPDR Gold Trust пока никак не отреагировали на продвижение золотых котировок. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $55,14 (+0,07%), WTI — $52,21 (-0,08%), золото торговалось на уровне $1198,4 (+0,15%), медь — $5759,6 (+0,08%), никель — $10245 (+0,64%), палладий — $759,25 (+0,71%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 101,43. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,061 (+0,25%), GBP/USD — $1,222 (+0,11%), USD/JPY — 114,55 (-0,75%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:45 (мск) — уточнённая инфляция во Франции, в 12:00 (мск) — предварительные данные по ВВП Германии, в 13:00 (мск) — промышленное производство в еврозоне, в 16:30 (мск) начнётся выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса, а также выйдет статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. В 20:30 (мск) выступит президент ФРБ Атланты Д. Локхарт, а в 21:15 (мск) ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. В целом, можно ожидать роста на российском рынке в начале дня, чему способствует нефть выше $55 и слабый доллар. Однако заявления Д. Трампа и его будущего госсекретаря Р. Тиллерсона должны немного остудить оптимистов, так как Белый дом, при любом раскладе, будет учитывать интересы США и в первую очередь общественное мнение, а не стремиться всеми силами способствовать подъёму российского рынка. Рубль остаётся в диапазоне 59-61, но может возобновить ослабление из-за сократившихся надежд на новую администрацию в Вашингтоне.

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