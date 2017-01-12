ИК Финам: Утром ожидается околонулевая динамика по ММВБ и небольшое укрепление рубля

Незадолго до открытия торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативным. Китайский фондовый индекс CSI300 показывает нулевую динамику. Индекс опережающих экономических индикаторов в КНР в ноябре повысился в месячном исчислении на 1% против роста 0,8% в октябре. Японский Nikkei 225 снижается на 1,14%. В США фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,25%.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,2% после вчерашнего существенного роста. Баррель Brent торгуется по $55,1, а Light - $52,16. Вчера вышли недельные данные по запасам и добыче в США от EIA. Запасы сырой нефти выросли на 4,1 млн барр, общие запасы прибавили 13,4 млн барр. Добыча выросла на 176 тыс барр. Несмотря на очень слабую статистику, нефтяные котировки продемонстрировали значительный рост в рамках коррекции после значительного снижения перед пресс-конференцией Трампа. Помимо этого, росту котировок способствовал слабый доллар.

Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует околонулевую динамику. Достаточно негативный внешний фон нивелирует позитив связанный с восстановлением цен на сырьевые товары и неплохой новостной поток (Всемирный банк ждёт ускорения роста мировой экономики в 2017 году с 2,3% до 2,7% годовых, а ВВП развивающихся стран ускорится с 3,4% до 4,2% годовых). На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля к доллару США в пределах 0,1-0,3% на фоне снижения индекса доллара.

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