ГК Forex Club: Трамп и рубль

Товарно-сырьевой рынок

Как мы и предполагали, Brent смогла остановить падение в районе 53,50 долл./барр., так как любые негативные новости тут же нейтрализуются позитивными. По сути, несмотря на то, что Ирак агрессивно наращивает поставки, он объявил, что уже сократил добычу на 130 тысяч баррелей в сутки и намерен выполнять все договоренности. Кроме того, саудовская Aramco с февраля снизит поставки в Китай и Азию на 5-10%.

В среду стало известно, что министр энергетики России будет участвовать в переговорах по соблюдению соглашений в Вене 21-22 января. Несмотря на то, что пока дополнительных деталей по этой теме не поступало, этого достаточно, чтобы уверить рынки – работа по выполнению договоренностей ведется. Никто не собирается спускать все на тормоза. А известия о том, что профсоюз NUPENG в Нигерии подумывает о проведении национальной забастовки, только ускорят коррекцию Brent. Ближайшей целью на пути вверх видим отметку 56,80 долл./барр.

Валютный рынок

За последнюю неделю Bitcoin потерял 30% стоимости. Чем хороша криптовалюта, она всегда показывает внушительные колебания. И ведет себя довольно предсказуемо в историях с ограничениями потоков капитала. Т.е. ты всегда понимаешь, что рост на подобном факторе кратковременный и внушительный, а затем наступает коррекция.

Итак, она наступила на решении Народного Банка Китая запустить «расследование» на биржах криптовалют в Пекине и Шанхае. Цель – предотвратить рыночные риски. Согласно официальному заявлению, биржи BTCC, Huobi и OKCoin проверят на предмет вероятного манипулирования рынком, отмывания денег, незаконного финансирования и прочих моментов». Впрочем, ничего удивительного: регулятор предупреждал, что пойдет на это. И теперь самый главный риск – это Пекин объявит о том, что биткоин больше не может быть законным средством вывода капитала за границу. И имеет смысл поставить на этот риск, так как шансы довольно велики, а движение вниз может оказаться очень внушительным.

Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 735,00. Однако учитывая волатильную природу инструмента, призываем вас использовать стоп-лоссы.

USD/RUB действительно добралась до отметки 60,40 и даже коснулась уровня 60,64 в первой половине дня под влиянием негативной динамики нефти. Однако рост пары носил довольно вялый характер, а разворот котировок нефти во второй половине дня поддержали спрос на российскую валюту. Выступление Трампа оказало сдержанное влияние на валютную пару. Хотя рынок все же воспринимает его фигуру неоднозначно, что и вызвало распродажи доллара и привело пару обратно в район 60,20 на закрытии среды. Не исключено, что сегодня рубль будет делать попытки дальнейшего укрепления, что может привести пару USD/RUB ниже 60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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