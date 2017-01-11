ГК "Forex club": Российские инструменты в ожидании пресс-конференции Трампа снижаются

В среду российские индексы оказались под давлением. ММВБ снижается на 0,97%. РТС теряет 1,47%. В лидерах роста ФосАгро (4,12%), Московская Биржа (3,05%) и Банк Санкт-Петербург (2,94%).

В аутсайдерах оказались Магнит (-5,21%), который продолжает нести потери после слабоватого отчета, НОВАТЭК (-2,62%) и Роснефть (-2,31%).

Столь неоднозначная динамика российских индексов в последние пару дней связана с довольно высокой степенью неопределенности новостного фона. Сегодня позднее состоится первая пресс-конференция Дональда Трампа после объявления итогов выборов в США. Конечно, российский рынок рассчитывает на потепление отношений с США и, вполне возможно, если в рамках выступления Трампа промелькнут какие-то намеки на подобный вариант развития событий, ММВБ попытается возобновить рост в район недавних максимумов. 2293,90 – 2300.

Нефть сегодня восстанавливается после падения днем раньше. Но рынок не до конца уверен в том, что все страны, участвовавшие в договоренностях о сокращении объемов добычи, будут их придерживаться. Кроме того, сегодня впереди еще публикация данных от EIA по коммерческим запасам в США (вчерашний отчетAPI отразил их рост) и объемам добычи в США. Рост показателей способен оказать дополнительное давление на нефть. Кроме того, как стало известно, в пятницу, 13 января, должна состояться встреча министров нефти стран ОПЕК, которая будет предварять запланированное на 21 – 22 января заседание комитета, контролирующего выполнение соглашений в формате ОПЕК+. Перед этим событием нефть может вести себя достаточно сдержанно.

Рубль сегодня предпринимал попытки расти вслед за нефтью. Котировки USD/RUBвозвращались к отметке 60,00. Но закрепиться ниже этого барьера не смогли. Российская валюта сейчас выглядит несколько перекупленной. К тому же, в преддверии выступления Трампа, который, скорее всего, будет в рамках пресс-конференции повторять мантру о своем желании снова сделать Америку великой, что может поддержать доллар, инвесторы не горят желанием торговать против бакса. Ну и помимо этого не стоит забывать о том, что уровень 59,00 назван Центробанком России «болевым порогом» для экономики и также не способствует спросу на рубль неподалеку от этой отметки. Таким образом, не исключено, что в ближайшие дни пара USD/RUBбудет способна вернуться в район уровня 60,90.

Ирина Рогова, аналитик

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