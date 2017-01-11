Альпари: Доллар подорожал перед выступлением Трампа

На торгах в Европе евро и фунт обновили свои сессионные минимумы против американского доллара. Курс евро/доллар снизился до 1,0500, курс фунт/доллар – до 1,2096. Нервозность у трейдеров наблюдается из-за предстоящей пресс-конференции Дональда Трампа, которая начнётся в 19:00 мск. Их интересует, что он скажет в отношении экономики, финансового стимулирования, налогов и внешней политики. В центре внимания также находится выступление главы Банка Англии Карни по финансовой стабильности.

На момент написания обзора курс британского фунта отскочил от минимума 1,2096 на 50 пунктов. Курс евро торгуется по 1,0508. Евро остаётся под давлением со стороны кросса евро/фунт.

Опубликованная статистика в Европе:

Индекс промышленного производства в Великобритании вырос до уровня 2,1% м/м и 2,0% г/г (прогноз был 0,8 м/м и 0,6 г/г, предыдущие значения -1,1% м/м и -0,9% г/г)

Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности вырос до 1,3% м/м и 1,2% г/г (прогноз был 0,5% м/м и 0,8% г/г, предыдущие значения -1,0% м/м и -1,1% г/г)

Дефицит торгового баланса в торговле товарами в Великобритании увеличился до 12,1 млрд. фунтов (прогноз -11,2 млрд фунтов, предыдущее значение -9,9 млрд фунтов). Дефицит торгового баланса без учета стран ЕС вырос до 3,6 млрд. фунтов (прогноз -3,0 млрд фунтов, предыдущее значение -2,12 млрд фунтов)

Владислав Антонов, аналитик

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