Открытие Брокер: Можно ожидать повышенной волатильности на вечерней сессии

К 15:10 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,52% до 2225,84 пт., а РТС — на 0,71% до 1166,66 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе с незначительным отклонением от уровня закрытия дня накануне. Объемы были близкими к средним значениям. Бумаги угольщиков реагируют на повышение спроса в связи с холодами : «Мечел» (+4,7%), «Распадская» (+4,64%). Бумаги Московской биржи (+2,67%) позитивно отреагировали на рост объемов торгов в декабре на 18,5%. Акции «Магнита» остаются главным разочарованием рынка, снижаясь на 4,34% после публикации слабой отчетности, показавшей рост выручки в декабре всего на 6,91%. «АЛРОСА» (-0,18%) сообщила о росте продаж алмазов и бриллиантов в 2016 году на 26% до $4,486 млрд. Кроме того, на разных полюсах рынка разположились: «ФосАгро» (+3,51%), «НМТП» (+1,97%), «ММК» (+1,86%), «ТГК-1» (+1,1%), а также «КАМАЗ» (-1,84%), «Яндекс» (-1,4%), «Роснефть» (-1,31%), «Кузбасская топливная компания» (-1,17%). Всемирный Банк улучшил прогноз роста российской экономики в 2017 году до 1,5% с прежней оценки 1,4%, а вот агентство Moody’s снизило свои ожидания до 1,0% с сентябрьской оценки 1,5%.

Рубль пытался укрепляться на фоне первых размещений Минфина в текущем году. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3245 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно подросла до 10,23% при сохранении недельной и месячной ставки без изменений. Волатильность по рублю оказалась незначительной, хотя нефть на текущей неделе подверглась распродажам. Как и ранее, рубль поддерживается избыточно жесткой денежной политикой ЦБ РФ, что обеспечивает высокий спрос на долговые инструменты. К тому же, участники валютных торгов сохраняют свои надежды на позитив от новой администрации США. Минфин разместил ОФЗ-ПК выпуска 26219 при средневзвешенной доходности 8,18%. Спрос составил 51,913 млрд рублей при предложении 25 млрд рублей. К 15:10 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,09% до 60,115, EUR/RUB — на 0,59% до 63,142.

Британский FTSE 100 продолжает свою рекордную серию на фоне слабого фунта стерлингов. Между тем, прочие европейские индексы изменялись незначительно. Сектор коммунальных услуг продолжил снижаться седьмую сессию подряд, а нефтегазовый сектор смог закрыть утренний минус. Volkswagen AG (+3,5%) договорился с властями США по дизельному скандалу и выплатит $4,3 млрд. Промышленное производство в Великобритании выросло в ноябре на 2,1%, а за год на 2,0%, что оказалось выше ожиданий. К 15:10 (мск) DAX составил 11624,54 (+0,36%), CAC40 — 4894,7 (+0,13%), FTSE 100 — 7282,05 (+0,09%).

Нефть пыталась расти на новостях из Саудовской Аравии, которая предупредила азиатских клиентов о снижении объемов экспорта в феврале. Однако данные по танкерным перевозкам указывают на то, что в январе азиатские и европейские трейдеры направили рекордные 22 млн бар. нефти из Азербайджана и Северного Моря. Минэнерго США также ожидает рост суточной добычи внутри страны на 110 тыс. бар. до 9,0 млн бар. в текущем году, а в 2018 году прирост составит еще 300 тыс. бар. И естественно, не добавляет оптимизма план отгрузки из Ирака, который предусматривает суточные поставки до 3,641 млн бар. в феврале. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $53,89 (+0,47%), WTI — $51,06 (+0,47%), золото торговалось на уровне $1187,9 (+0,20%), медь — $5744,16 (-0,27%), никель — $10455 (-1,51%), палладий — $750,7 (-1,90%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 102,43. NZD укреплялся на 0,1%, а AUD на 0,3% против доллара США. К 15:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,051 (-0,45%), GBP/USD — $1,212 (-0,43%), USD/JPY — 116,38 (+0,54%).

Главными событиями на вечер станут данные Минэнерго США по запасам нефти — в 18:30 (мск). API сообщил об их увеличении на 1,5 млн бар., что совпадает со средними ожиданиями. Кроме того, в 21:00 (мск) начнется пресс-конференция избранного президента США Д. Трампа. Однако надежды начали постепенно истощаться, поскольку большинство в Конгрессе настроено недружелюбно к РФ, а новый госсекретарь хоть и обещает налаживание контакта, но не отказывается от риторики в стиле «наказать» и «указать». Соответственно, можно ожидать повышенной волатильности на вечерней сессии и непредсказуемый результат на открытии следующего дня.

Фьючерс на S&P 500 незначительно снижался. Кстати, традиция десятилетий будет нарушена в январе 2017 года: период отчетности начнется не с алюминиевой компании Alcoa. Первыми о своих результатах в пятницу сообщат J.P. Morgan, Bank of America и Wells Fargo.

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