Альпари: Дефицит валютной ликвидности расширяется

Дефицит валютной ликвидности в российской банковской системе сохраняется и расширяется. Согласно данным Центробанка, к началу ноября 2016 года кассовые остатки финансовых средств в иностранной валюте в банках оценивались в $5,438 млрд при уровне начала года около $7,13 млрд. Наблюдения регулятора показывают, что параметры активов в инвалюте у отечественных банков падают 28 месяцев подряд.

Это запасы наличной валюты, которые вообще есть в наших банках. Ими удовлетворяется спрос в рамках кредитов, депозитов, обменных операций и прочих денежных транзакций. В них определенной частью хранятся в рамках хеджирования рисков собственные банковские средства.

Спрос населения на иностранную валюту — только одна из причин сокращения валютной ликвидности. Интерес россиян к покупкам долларов США остается устойчивым несколько лет, в чем-то это оправданно и разумно, ведь стратегия диверсификации личных сбережений и предполагает хранение средств в разных валютах. Стильность стабильностью, но в 2016 году россияне купили валюты на 110% больше, чем в проблемном 2015-м. Обычно все валютные «прорехи» перекрывались зарубежными кредитными линиями. Но российские банки находятся под иностранными санкциями, и приток свежих финансов как минимум затруднен, как максимум — невозможен. Отчасти ситуацию спасают многочисленные кредиты РЕПО ЦБ, и в конце года спрос на валютные предложения оказывался выше лимитов.

Кроме того, стандартным «поставщиком» валюты на отечественный рынок являются представительства зарубежных банков, работающие на российской территории. Однако лимиты на Россию были сокращены еще в декабре, и выровняются ли они в январе-феврале, пока неясно.

Тенденция может означать, что ставки по валютным депозитам в банках будут сокращаться и далее, хотя и сегодня они малопривлекательны для вкладчиков. Россияне при стабильном уровне доверия к банкам и системе страхования вкладов все-таки предпочитают держать валютные сбережения «под матрасом» на случай, если девальвационный снаряд все-таки долетит до своей цели в очередной раз. В этом тоже есть своя логика: рубль переоценен при сильном мировом долларе и разницах в процентных ставках. И когда эта пружина начнет распрямляться, валютные сбережения себя оправдают.

Анна Бодрова, старший аналитик

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