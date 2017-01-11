ГК Forex Club: НЕФТЬ: рост добычи в США не значительной угрозы ценам

Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением с начала недели по мере того как участники рынка игнорируют сигналы со стороны стран ОПЕК о выполнении соглашения по сокращению добычи и акцентируют внимание на прогнозах по росту добычи в США.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 11 января в 11.40 по московскому времени подрастали в цене на 0,4% и торговались на уровне 53,83 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался на 0,4% выше закрытия вчерашнего дня, в районе 50,95 доллара за баррель. Днем ранее Brent снизился на 1,8%, а WTI на 1,5%.

Агентство энергетической информации вчера опубликовало свои прогнозы по добыче нефти в США. В 2016 году страна производила около 8,9 млн баррелей в сутки. Ожидалось, ранее, что в 2017 будет добываться 8,8 млн., но последний рост цен позволил повысить прогноз на 2017 год до 9,0 млн.

В общем, получается, что если ранее EIA прогнозировало на 2017 год падение добычи на 100 тысяч баррелей в стуки, то теперь ожидает роста на 100 тысяч баррелей в сутки. Это, вроде и не очень мало, но в сравнении с сокращением добычи со стороны ОПЕК и не ОПЕК на 2,2 млн. выглядит больше как статистическая погрешность. Соответственно, непонятно от чего идет такая негативная реакция со стороны рынков.

Более того, саудовская Aramco, с февраля снизит поставки в Китай и Азию на 5-10%. Ирак объявил, что уже сократил добычу на 130 тысяч баррелей в сутки и намерен выполнять все договоренности. Пока поступают позитивные сигналы касательно имплементации соглашения по сокращению добычи. Похоже, что на рынке есть участники, которые просто фиксируют прибыли после роста цен более чем на 20% с момент подписания соглашения стран ОПЕК.

Падать к 50 котировкам Brent будет затруднительно, так как в этом мало смысла. Получится, что решение ОПЕК о сокращении добычи прибавило к цене контрактов всего 3 доллара из-за того, что добыча в США вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки. Справедливой ценой сейчас выглядит больше 55 долларов за баррель. Все что ниже, это повод для покупок.

Валерий Полховский, аналитик

Другая аналитика