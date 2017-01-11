ГК Forex Club: Кто пострадает от Трампа сегодня?

Товарно-сырьевой рынок

Brent смогла пробить нижнюю границу устоявшегося, казалось бы, диапазона 55,00 – 58,50 долл./барр. Однако у нее на это были веские причины. Мы уже как-то писали, что после договоренностей членов ОПЕК и не-ОПЕК Ирак ведет себя довольно странно. К примеру, стало известно еще в декабре, что поставки нефти он планирует увеличить на 7% до 3,53 млн баррелей в день от уровней прошлого октября.

Напомним, что в рамках договоренностей внутри картеля, Ирак должен сократить объемы добычи на 210 тыс. баррелей в день до 4,351 млн баррелей. Однако страна уже начала искать отговорки, утверждая, что неподконтрольный Курдистан добывает больше установленных квот. В то время министр нефти заявил, что регион экспортирует больше своей доли, больше заявленных в бюджете 17%.

Во вторник история получила продолжение, когда агентство «Рейтер» сообщило, что Ирак планирует в феврале увеличить объемы экспорта из своего южного порта Басра до исторического максимума. Т.е. полностью игнорируя договоренности. Естественно, в таких условиях нижняя граница диапазона по Brent была пробита и обновлен 3-недельный минимум 53,59 долл./барр. Однако теперь надо быть внимательнее, потому что нефть подходит к сильным уровням поддержки, поэтому самое время рассмотреть покупки с ближайшей целью на отметке 54,40 долл./барр. и далее на уровне 55,00.

Валютный рынок

Мы не можем не обратить внимания на динамику USD/MXN только потому, что пара вновь смогла обновить исторический максимум, теперь на отметке 21,75. Теперь прирост пары за последние 3 месяца составляет более 15%. Причем во вчерашнем скачке тоже есть «тень Трампа». Все происходит потому, что компания Ford на прошлой неделе объявила, что не будет строить завод в Мексике, а предпочтет инвестировать в США.

Уверяем вас, пара в ближайшие недели может продемонстрировать очень высокую волатильность, которая позволит нам на этом заработать. Есть один большой риск – вмешательство Банка Мексики в попытке остановить дальнейшую девальвацию валюты. Если это произойдет, для нас это будет сигнал к действию. Самое время покупать, потому что в преддверии инаугурации Трампа рост пары просто неизбежен. А сегодня нас еще ждет и первая официальная пресс-конференция Трампа после победы на выборах. И будет задано много вопросов. И они могут касаться Мексики напрямую. А это значит, что отметка 22,00 по паре USD/MXN все же может быть пробита. Правда, рекомендуем дождаться коррекции, прежде чем входить покупками.

USD/RUB, скорее всего, все же коснется отметки 60,40 в первой половине дня под влиянием негативной динамики нефти. Известия о вероломном Ираке, который только наращивает объемы экспорта, давят на Brent. Однако нефть уже подошла к сильной поддержке и в ближайшее время способна на коррекцию. Кроме того, свою лепту может внести и отчет по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах от Минэнерго США.

Не исключено, что на этот раз показатель снизится и не дотянет до прогнозов. В таком случае, уже во второй половине дня пара USD/RUB может возобновить падение и вернуться ниже отметки 60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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