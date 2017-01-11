Альпари: Валютная пара EUR/USD: евро готов вернуться к 1,0610

Во вторник евро/доллар закрылся снижением. Ослабление единой валюты к американскому доллару было вызвано коррекционной фазой в паре евро/фунт. Курс евро/фунт снизился на 98 пунктов, до 0,8665. Цена скорректировалась на 38,2% от повышательного движения, с 0,8517 до 0,8763. Курс евро снизился с максимума 1,0627 до 1,0556 (-71 п.). В Азии падение пары усилилось до 1,0536.

В среду все внимание трейдеров сосредоточено на пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. По этому поводу на часовом графике сформировалась очень интересная картина: цена может отскочить как от 1,0536, так и от 1,0519. Более вероятно, что от 1,0519. Не исключено, что перед пресс-конференцией евро сходит ниже, потом возможен тест 1,0610, который находится на 67 градусе и трендовой линии, которая была вчера пробита.

В целом же сегодня день непредсказуемый. Трендовая линия была пробита на уровне 1,0564. По пробою ближайшая цель 1,0482. Здесь находится минимум от 5 января. По пути на «юг» продавцам нужно пройти несколько уровней сопротивления: 1,0535, 1,0518 и 1,0498. Для них они являются целями на сегодня. Если цена будет отставать по времени с ростом от прогноза, то лучше воздержаться от торговли сегодня.

В 12:30 мск в Великобритании выйдет объём производства в обрабатывающей промышленности за ноябрь, баланс внешней торговли товарами за ноябрь, объём расходов на строительство за ноябрь, объём промышленного производства за ноябрь.

В 17:15 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В 18:00 мск Великобритания опубликует оценку изменения ВВП от NIESR за октябрь-декабрь.

В 18:30 в США выйдут данные по изменению запасов нефти за 2-8 января.

В 21:00 в США состоится пресс-конференция Дональда Трампа.

Владислав Антонов, аналитик

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