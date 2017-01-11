Банк "Глобэкс": в начале торгов ждем роста индекса ММВБ Мы прогнозируем незначительное повышение индекса ММВБ на старте торгов из-за роста азиатских фондовых индексов. Фьючерсы на европейские фондовые индексы немного снижаются. Котировки нефти находятся около отметки $53.7 за баррель после вчерашнего снижения с $55 до текущего уровня. Основная распродажа прошла в часы американской торговой сессии. Трейдерам не нравится дисциплина исполнения сокращения добычи нефти, что и влияет на динамику котировок. Данные от Американского института нефти показывают рост запасов, мы ожидаем их снижения на фоне холодной погоды в США. Однако инвесторам следует обратить внимание не на нефть, а на вечернее выступление избранного президента США, которое может добавить американскому рынку волатильности. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте