Альпари: Победа Трампа обогатила российских миллиардеров еще на $29 млрд

Как сообщают российские и зарубежные СМИ, в период после победы Дональда Трампа на президентских выборах (9 ноября 2016 года) и до конца 2016 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось еще на $29 млрд, или на 7,1%. В том числе самый большой «бонус» на победе Трампа заработал самый богатый предприниматель России, председатель правления газовой корпорации «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, чьи активы увеличились на $1,9 млрд, до $18,2 млрд. При этом Геннадий Тимченко – известный российский бизнесмен и один из крупных акционеров «НОВАТЭКа» увеличил свое богатство на $1,8 млрд. Для сравнения: самые богатейшие из американских миллиардеров, по оценке журнала Forbes, увеличили за этот же период свое богатство только на 2,8%.

Таким образом, в период с момента объявления о победе Трампа на выборах и до конца прошлого года самыми выгодными вложениями российских миллиардеров оказались вложения в акции «НОВАТЭКа». Бумаги газовой корпорации подорожали за указанный период на 18,6%. Российские миллиардеры Михельсон и Тимченко кроме вложений в «НОВАТЭК» имеют также доли и в других корпорациях и бизнесах, но стоимость многих из них в указанный период, по всей видимости, сократилась, иначе их активы возросли бы не на 7,1%, а гораздо больше.

Рост акций «НОВАТЭКа» был связан, прежде всего, с укреплением рубля, так как корпорация поставляет газ только на внутренний рынок, и с холодной погодой в России в ноябре и декабре прошлого года, которая вызвала резкий рост спроса на газ. Однако, безусловно, для акций данной корпорации, которая находится под санкциями США, Канады и Евросоюза, победа Трампа имела наибольшее значение, так как с именем Трампа связывают будущую отмену санкций. Важно отметить, что акции государственных корпораций, находящихся под аналогичными санкциями, подорожали за этот же период примерно так же. Например, акции «Роснефти» прибавили 16%, а акции находящейся под санкциями «дочки» «Газпрома» – «Газпром нефти» – выросли на 18,3%. Но в случае с «Роснефтью» обогатилось само государство, которое смогло продать 19,5% акций этой корпорации иностранным инвесторам по выгодной цене, а бенефициаром роста акций «Газпром нефти» стал «Газпром», что мы и увидим в его отчетности по МСФО за 2016 год.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента

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