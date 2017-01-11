Открытие Брокер: Рынок РФ вновь попадает в зависимость от вербальной политики

По итогам торгов 10 января индекс ММВБ поднялся на1,19% до 2237,49 пт., а РТС — на 1,27% до 1175,01 пт. Активность на рынке заметно повысилась, хотя внутренних поводов для движений было мало. С другой стороны, многие внешние сигналы также игнорируются. «Магнит» (-2,63%) отчитался о росте выручки в декабре на 6,91% и за год на 12,81%, что оказалось хуже прогноза самой компании и ожиданий рынка. «Газпром» (+2,31%) сообщил о росте экспорта газа в дальнее зарубежье на 12,5% за прошедший год до рекордных 179,3 млрд кубометров. И наконец, есть повод порадоваться результатам Московской биржи (+1,68%). Общий объем торгов увеличился в декабре на 18,5% до 89,5 трлн рублей. Кроме того, на разных полюсах рынка оказались: «ТГК-1» (+9,16%), «Распадская» (+5,62%), «Мосэнерго» (+5,39%), «ОГК-2» (+3,66%), «Соллерс» (+3,5%), а также «Интер РАО» (-1,43%), «МТС» (-1,04%), «ФСК ЕЭС» (-0,85%), «М.Видео» (-0,5%). Росстат сообщил, что инфляция за весь 2016 год составила всего 5,4%, что является историческим минимумом в современной истории РФ. Естественно, подобный рост цен предполагает смягчение политики ЦБ РФ, но рублю пока не до этих возможностей. Он оказался одним из немногих российских инструментов, который реагировал на продолжающееся падение котировок нефти. К вечеру курс доллара поднялся выше 60 рублей, хотя назвать это сильной реакцией очень сложно.

Американские торги завершились незначительными изменениями индексов. Падение в секторе нефтегазовых компаний было компенсировано ростом бумаг финансового сектора: Exxon Mobil (-1,31%), Chevron Corp. (-0,76%), Bank of America (+1,73%), Citigroup (+0,02%), JPMorgan (+0,29%). Уходящий президент США Б. Обама выступил с прощальной речью, в которой в очередной раз назвал РФ и КНР соперниками, которые не смогут сравниться с США. Б. Обама призвал всех к единству и защите США от внешнего влияния. Впрочем, инвестиционная Америка с большим интересом ждёт пресс-конференции Д. Трампа, который может раскрыть детали своих будущих экономических шагов. «Индекс страха» упал на 0,61% до 11,49. По итогам дня, DJIA снизился на 0,16% до 19855,53, S&P 500 остался без изменений 2268,90.

Азиатские рынки преимущественно подрастали в надежде на прояснение деталей будущей программы Д. Трампа, который выступит на пресс-конференции в среду. С другой стороны, остаются беспокойства по поводу позиции нового президента США в отношении Китая. Если против КНР будут приняты ограничительные меры, то Пекин будет вынужден сделать ответные шаги, что многие рассматривают в качестве серьёзной торговой войны. Мексиканский песо уже потерял 16% против доллара США из-за позиции Трампа. Йена ослабла до 116,0 за доллар, что способствовало оптимизму на японском рынке. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3141,56 (-0,64%), Nikkei 225 — 19372,02 (+0,37%).

Нефть накануне провалилась ниже $54 за баррель на опасениях роста добычи в США и слабой дисциплине в OPEC. Американское Минэнерго ожидает, что добыча нефти в США поднимется до 9 млн бар. в 2017 году. Reuters также обнаружило, что Ирак планирует увеличить поставки из Басры в феврале до 3,641 млн бар. в сутки, что превышает текущий рекорд в 3,51 млн бар. Обнаружилась и причина, по которой суточное производство в России сократилось на 100 тыс. бар. в начале января. Во многом это произошло из-за крайне низких температур в регионах добычи. Оптимизма не внушают и данные API, согласно которым запасы в США выросли на 1,5 млн бар. за прошлую неделю. Предварительные прогнозы находились в диапазоне 1,2-1,75 млн бар. прироста. Соответственно, отчёт Минэнерго может стать очередным поводом для распродаж, тем более, что чрезмерные надежды на рост котировок привели к избытку длинных позиций на рынке. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $53,72 (+0,15%), WTI — $50,94 (+0,24%), золото торговалось на уровне $1189 (+0,30%), медь — $5773,93 (+0,25%), никель — $10530 (-0,80%), палладий — $765,65 (+0,05%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 102,05. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,055 (-0,02%), GBP/USD — $1,216 (-0,16%), USD/JPY — 115,91 (+0,13%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:30 (мск) — промышленное производство и торговый баланс в Великобритании, в 18:30 (мск) — отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 (мск) — пресс-конференция избранного президента США Д. Трампа. Кроме того, в среду состоится размещение 10-летних казначейских обязательств США, что часто оказывает существенное влияние на рынки. Начало дня для российских акций будет менее оптимистичным, чем торги во вторник. В прессе появилась информация о будущем выступлении кандидата на пост госсекретаря США Р. Тиллерсона. Как минимум, тезисы выступления не позволяют называть его «Другом России», поскольку Тиллерсон предлагает продолжить линию на сдерживание Москвы. Собственно говоря, подобная линия поведения была избрана уходящей администрацией. Поэтому надежды российских спекулянтов могут столкнуться с неожиданным разочарованием. В этой связи рынок РФ вновь попадает в зависимость от вербальной политики, а не макроэкономики.

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