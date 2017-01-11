Альпари: Нефть и Дональд Трамп для рубля остаются ключевыми факторами

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 7,75 коп. (+0,13%), до 60,16 руб., курс евро – на 3,00 коп. (+0,05%), до 63,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд, евро/рубль – 239,4 млн евро.

Центральный банк России с 11 января повысил официальный курс доллара США на 5,72 коп., до 59,9533 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,5445 руб., что выше предыдущего дня на 43,20 коп.

Российская валюта была стабильна на уровне 59,95 руб. за доллар США до открытия американской сессии. Её ослабление возобновилось после снижения цен на нефть Brent ниже уровня $54,70. Трейдеры отказываются покупать фьючерсы на нефть, так как недовольны наращиваем добычи нефти Ираком и Ливией, а также увеличением буровых установок для добычи сланцевой нефти в США. По итогам дня Brent подешевел на 2,06%, до $53,60.

На фоне снижения нефтяных котировок курс доллара вырос до 60,16 руб., евро – до 63,52 руб. Стоит заметить, что рубль слабо отреагировал на падение цен на нефть и продолжил колебания в рамках узкого бокового диапазона. Стоимость черного золота в рублях снизилась до 3232 руб. Цена находится на комфортном уровне для Минфина РФ, поэтому волатильность по рублёвым парам была низкая.

Нефть для рубля остаётся ключевым фактором. Курс не сможет долго оставаться около уровня 60 руб. при дальнейшем снижении цен на нефть. Как только за баррель Brent будут давать меньше $52,85, рублю придётся отступать от достигнутых максимумов в район 61,50 руб. за доллар и 65,00 за евро.

В Азии Brent стоит $53,75 (+0,27%). Отскок от $53,56 слабый, чтобы на него рублёвые пары отреагировали снижением при открытии торгов. Укрепиться рублю до 59,80 руб. может помочь Минфин РФ. 11 января ведомство проведёт два аукциона по размещению ОФЗ общим объемом до 40 млрд руб.

Другим важнейшим событием для российской валюты станет пресс-конференция избранного президента страны Дональда Трампа. Если Трамп подтвердит, что США будет налаживать отношения с Кремлем, то рубль отреагирует укреплением на его речь. Сегодня без прогноза.

Владислав Антонов, аналитик

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