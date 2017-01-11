ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Спокойной жизни не будет

Вчера индексы показали положительную динамику, а цены на нефть отрицательную. Тех, кто надеется на спокойную жизнь в 2017 году, когда можно занять «длинную» или «короткую» позицию и забыть о ней на несколько месяцев ждет разочарование. Слишком много противоречивых факторов для того чтобы котировки двигались «как по линейке».

На рынке присутствует неопределенность касательно темпов повышения ставок в США и недостаток подробной информации о плане по бюджетным расходам от администрации Дональда Трампа. В среду состоится первая после июля официальная пресс-конференция избранного президента Дональда Трампа, что усиливает волатильность доллара и вынуждает трейдеров проявлять осторожность на фондовом рынке США. Американские рынки закрылись с незначительными изменениями. По мнению некоторых аналитиков, надежды на то, что бюджетное стимулирование нового правительства ускорит экономический рост, пока преждевременны.

Цены на золото выросли. «Трамп называет несколько стран “валютными манипуляторами”, и инвесторы хотят получить представление о том, какие конкретно шаги Трамп готов предпринять в отношении этих стран», – сказал главный аналитик по рынкам в Think Markets Найем Аслам. «Нервозность возвращается на рынки, инвесторы хотят обезопасить вложения, и золото дает им эту возможность», – говорит Найем Аслам. В понедельник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в ходе своего выступления сказал, что экономическая ситуация, вероятнее всего, говорит в пользу «по-прежнему постепенного, но немного более регулярного» повышения ставки по федеральным фондам. Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт, тем временем, сказал, что экономика «похоже, устойчива», но, скорее всего, будет расти умеренными темпами.

Цены на нефть начали эту неделю с просадки на фоне слухов о том, что страны ОПЕК не выполнят обязательств по сокращению добычи нефти. Кроме того, министерство энергетики США объявило о намерении продать до 8 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve). Вырученные средства планируется использовать на ремонт стареющей сети нефтепроводов и подземных хранилищ SPR. Обе эти новости являются медвежьими факторами для нефтяного рынка – предложение нефти увеличивается.

По прогнозу еженедельного издания Kiplinger, на нефтяном рынке будет продолжаться повышенная волатильность цен, но большую часть зимы WTI будет оставаться в коридоре $50 – $55 за баррель. ОПЕК, возможно, проведет некоторое сокращение добычи, и это поспособствует приближению мирового рынка к равновесию спроса и предложения. Но если ОПЕК сократит добычу, то нефтяные компании США, скорее всего, увеличат добычу. В США уже наблюдается рост буровой активности. Baker Hughes сообщает о росте числа активных нефтебуровых установок в США в последние месяцы. Так что сокращение объемов мировых запасов нефти может оказаться не таким быстрым, как надеялись страны ОПЕК. О том, как график нефти (Brent) выглядит с точки зрения технического анализа, мы писали вчера. Четко виден восходящий канал, сформированный минувшим летом. Нижняя граница этого канала находится на уровне $44, верхняя граница чуть выше уровня $57.

Одна из причин того что котировки золота боковым движением «протолкали» верхнюю границу понижательного тренда является Брекзит. После недавнего комментария премьер-министра Великобритании Терезы Мэй инвесторы забеспокоились о «жестком Брекзите» без доступа к единому рынку Евросоюза, что увеличило спрос на «тихую гавань». «Начало Брекзита запланировано на март, и последние тенденции на рынке являются его предвкушением. Также свою роль играют другие риски – такие, как выборы во Франции и Италии», – сказал аналитик-стратег из ING Мартин ван Влит (Источник: kiplinger ). Инвесторы опасаются, что после решения британцев выйти из состава ЕС похожие настроения приведут к власти евроскептиков по результатам выборов в других странах в этом году. Выборы состоятся во Франции, Италии и Германии. Это три европейские страны с самой большой экономикой. Эти беспокойства способствуют росту спроса на активы с маленьким риском – например, государственные облигации еврозоны, доходности по которым во вторник снижались.

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