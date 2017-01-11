УК КапиталЪ : Еженедельная аналитика

Рынок акций

Наступление нового года отмечено следующими тенденциями на мировых торговых площадках: продолжением роста аппетита к риску и небольшим ослаблением индекса доллара DXY. К первой тенденции отнесем продолжение роста фондовых индексов на развитых и развивающихся рынках, нефти и рубля. Ко второй – рост евро к доллару и ослабление индекса доллара DXY.

За последнюю неделю мировые финансовые рынки преимущественно демонстрируют позитивный настрой: американские и европейские площадки закрылись умеренным повышением котировок. Так, американский индекс S&P500 (2 276 п.) в первые дни января полностью отыграл коррекцию конца декабря и, вероятно, готов продолжить повышение, с выходом выше 2300 п. Индекс NASDAQ Composite также может выйти в район 5600 п. Аналогичная динамика, хоть и более спокойная, вероятна и в отношении европейских индексов. Кроме того, вышедшая сильная статистика по рынку труда в США за декабрь показала максимальный с 2009 года рост почасовой заработной платы (2.9% г/г). Доходность 10-летних Treasuries сменила траекторию со снижения в начале года (с 2.52% до 2.33%) в сторону повышения (2.40% на закрытие в пятницу). Это создало определённые преимущества для доллара США (индекс DXY 102.3 п, +0.6%), который также ослабевал в начале года (c 103.8 п до 101.3 п).

Российские финансовые активы вступили в 2017-й год также на позитивной волне. Индекс ММВБ вырос на 2.4% и установил новый исторический максимум на уровне 2293 пункта в первый торговый день этого года, но растерял весь рост за последующие торговые сессии. Нефть Brent показывала свою устойчивость в диапазоне 55-60 долл. за барр. Пока можно ожидать стремления в сторону 60 долларов и преодоления этого уровня. В обстановке дорожающей нефти комфортно чувствуют себя рубль и российские акции. Рубль уже преодолел отметку 60 по отношению к доллару. И пока можно закладываться на его дальнейшее укрепление. Локальные и внешние факторы сошлись благоприятно для России в последние месяцы. В частности, по предварительным данным, годовая инфляция в РФ к концу декабря замедлилась до 5.4% – наиболее низкого уровня с начала 2012 года. При этом цены на нефть Brent держатся устойчиво выше 55 долл. за барр., а комментарии нового президента США Д.Трампа применительно к отношениям с Россией носят преимущественно нейтральный или даже примирительный характер.

Рынок долга

Последние две недели декабря были удачными для рублевого долгового рынка. Растущие котировки нефти и надежды на скорое улучшение политических отношений между США и Россией спровоцировали приток денег иностранных инвесторов.

Кривая ОФЗ приняла нормальную форму за счет опережающего снижения доходности на ближнем конце кривой. Ставки по длинным ОФЗ уменьшились на 10-15 б.п. тогда, как по краткосрочным и среднесрочным ОФЗ снизились на 25-40 б.п. и 15-25 б.п. соответственно.

В корпоративном секторе наблюдалось снижение доходности на 10-30 б.п. На первичном рынке успешно размещались субфедеральные эмитенты, а также представители строительного и металлургического секторов.

В течение недели

11 января состоится выступление Дональда Трампа. 12 января состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, а также будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. 13 января состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. В Китае опубликуют блок статистических данных за декабрь: индекс потребительских цен, данные по объёму экспорта и импорта, сальдо торгового баланса. В США выйдут данные по индексу цен производителей (PPI) и базовый индекс розничных продаж за декабрь. Из компаний, входящих в наши фонды, финансовые результаты представит Газпром.

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