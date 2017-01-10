УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Последняя торговая неделя прошлого года завершилась для российского фондовогт рынка позитивно: с 23 по 30 декабря индекс ММВБ прибавил еще 2,7%, в итоге закрыв год внушительным ростом в 26,76%. Этому способствовали рост цен на нефть, укреплениерубля, а также ожидания геополитических изменений в связи со вступлением Дональда Трампа на должность президента Соединенных Штатов. На этом фоне биржевые торги в новом году также открылись бурным ростом: в среду, 4 января, был обновлен исторический максимум индекса широкого рынка на отметке в 2285 пунктов, но затем рынок скорректировался до 2214 пунктов.

Нефть марки Brent завершила 2016 г.феноменальным ростом почти вдвое до $56,75 за баррель, а новый год начался незначительными колебаниями в диапазоне $55-56. В целом сейчас для инвесторов существует два ключевых фактора: данные по добыче сланцевых компаний в США и цифры по объемам производства нефти странами ОПЕК. От их динамики будет зависеть дальнейшее ценообразование на черное золото.

Золото, несмотря на разнонаправленное движение в течение года и негативную динамику в последние месяцы, сумело продемонстрировать позитивную динамику: за январь-декабрь металл подорожал на 8,1% в долларах до $1145,9 за тройскую унцию. В начале этого года позитивная ценовая динамика сохраняется, вероятно, инвесторы хеджируют риски на случай ожидаемой коррекции на фондовых рынках.

Рубль завершил последнюю неделю прошлого года укреплением на 0,3% до 60,66 руб./$ на фоне роста мировых цен на нефть. Таким образом, впервые за четыре года рубль завершает год укреплением позиций против ведущих мировых валют. Всего за 2016 год российская валюта выросла относительно доллара почти на 17%, относительно евро — на 20%.

Мы ожидаем относительно стабильной динамики курса рубля и поэтому рекомендуем делать основную ставку на рублевые финансовые инструменты. Сбалансированный модельный портфель может состоять примерно на 30% из паев ПИФов российских акций, на 30% из паев ПИФов российских облигаций, оставшиеся 40% стоит оставить в валютных инструментах.

На наш взгляд, консервативная стратегия – облигации и ПИФы облигаций – может обеспечить доходность по итогам 2017 г. на уровне 8-9%. При этом российские акции (ПИФы акций широкого рынка) могут принести до 10-15% с учетом дивидендной доходности. При восстановлении потребительского спроса лучше рынка будут смотреться акции компаний потребсектора, банков, и инфраструктурных компаний, хуже рынка – бумаги нефтегазового и металлургического сектора.

Несмотря на то, что 2016 г. оказался очень успешным для российского рынка, сложно однозначно говорить о сохранении этой тенденции. Нельзя сбрасывать со счетов геополитические риски, неопределенность динамики нефтяных котировок (открытым остается вопрос об исполнении соглашения о сокращении добычи и скорости роспуска запасов), а также риски снижения привлекательности операций carry-trade для иностранных инвесторов (в связи с повышением ставки ФРС и снижением ставки ЦБ). В этой связи мы рекомендуем по-прежнему придерживаться принципов диверсификации вложений, а также внимательно следить за состоянием портфеля.

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