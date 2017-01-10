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mfd.ruАналитикаКомментарии10 января 2017 г.Альпари: Евро/доллар отступил от максимума к от...
сегодня
17:03

Альпари: Евро/доллар отступил от максимума к открытию торгов в Штатах

На торгах в Европе индекс доллара (DXY) торгуется в небольшом плюсе. После обновления сессионных максимумов пары евро/доллар и евро/фунт перешли в коррекционную фазу. Курс евро к доллару снизился с 1,0627 до 1,0577, к фунту – с 0,8763 до 0,8709. Британский фунт торгуется на уровне 1,2139 (-0,17%).

Трейдеры корректируют свои открытые позиции перед завтрашней пресс-конференцией Д.Трампа, которая запланирована на 21:00 gmt+3. Если его речь разочаруют инвесторов, спекулянты своими продажами вызовут нисходящее движение по американской валюте. Каким оно будет, неизвестно.

Перед своей конференцией Дональд Трамп провёл встречу с председателем совета директоров китайской компании Alibaba Group Джеком Ма. На ней они обсудили план по развитию малого бизнеса в США, с созданием миллиона рабочих мест в течение пяти лет, а также отношения между двумя странами. Д. Трамп и Дж. Ма остались довольны встречей.

Так как макроэкономический календарь еврозоны и США пустой, то следите за динамикой доходности американских облигаций. Именно она будет определять направление доллара на американской сессии. Снижение доходности вызовет ослабление доллара, рост доходности – подорожание. На текущий момент доходность 10- и 30-летних облигаций составляет -0,01% и -0,04% соответственно.

Владислав Антонов, аналитик

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