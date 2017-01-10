Открытие Брокер: На рынок влияют ожидания стабилизации отношений РФ и США

К 15:17 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,4% до 2220,14 пт., а РТС — на 0,45% до 1165,52 пт. Российский рынок не оставляет надежд на улучшение отношений между США и РФ. В среду состоится пресс-конференция избранного президента США Д. Трампа, которая может прояснить недавние недоразумения по поводу влияния на американские выборы. Кроме того, ряд корпоративных новостей также оказывает существенное влияние на рынок. Бумаги «ТГК-1» (+8,29%) подрастали в надежде на высокие дивиденды в связи с переизбранием члена правления «Газпрома» на пост председателя совета директоров компании. Сам «Газпром» (+0,91%) сообщил о рекордных объёмах поставок газа в дальнее зарубежье в 2016 году. По сравнению с 2015 годом объёмы выросли более чем на 12% до 179,3 млрд кубометров. «Магнит» (-2,3%) портит общий позитив, отчитавшись о росте выручки в декабре на 6,91%, что явно свидетельствует о замедлении роста компании. За весь 2016 год выручка увеличилась на 12,81%. К середине торгов на разных полюсах рынка также оказались: «Распадская» (+5,16%), «Соллерс» (+4,17%), привилегированные «Мечел» (+3,19%), «Акрон» (+2,77%), а также «Интер РАО» (-1,57%), «М.Видео» (-1,27%), ТМК (-0,88%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-0,76%). В целом, можно говорить о восстановлении активности на отечественном рынке, а также о возможности роста на ожиданиях первых шагов по стабилизации отношений РФ и США. Нефть пока находится вне игры, так как на рынке опасаются низкой дисциплины договорившихся о сокращении добычи.

Рубль незначительно укреплялся относительно закрытия накануне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала на 23 базисных пункта до 10,21%, недельная — незначительно снизилась до 10,40%, а вот месячная поднялась до 10,53%. Мотивации для резких движений рубля нет, так как доходность рубля остаётся одной из самых высоких в мире. Бюджет РФ свёрстан из прогноза $40 за баррель нефти и курса 67,5 рублей за доллар. Соответственно, текущие значения ещё не являются критичными для Минфина, хотя ЦБ РФ вполне может выйти на рынок с покупками валюты для пополнения ЗВР. Соответственно, наиболее сильным фактором влияния на отечественную валюту остаётся нефть, но и её усилий недостаточно для резких движений. К 15:17 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,12% до 60,022 пт., EUR/RUB — выросла на 0,03% до 63,507.

Европейские индексы торговались без существенных движений. Впрочем, FTSE 100 продолжает претендовать на очередные рекорды за счёт слабого фунта стерлингов. И, поскольку большая часть сырьевых компаний торгуется в Лондоне, то и данный сектор оказался основным носителем позитива: Anglo American (+6,37%), BHP Billiton (+3,8%), Antofagasta (+2,46%). Дополнительным поводом для оптимизма также стали данные из Китая, которые показали рост цен производителей на 5,5% в декабре. Под давлением находились акции банков: Barclays PLC (-0,23%), Deutsche Bank (-2,03%), UniCredit SpA (-2,39%). Из статистики можно отметить рост промышленного производства во Франции на 2,2% за ноябрь при ожиданиях 0,6%. К 15:15 (мск) DAX составил 11586,02 (+0,19%), CAC40 — 4889,8 (+0,05%), FTSE 100 — 7270,48 (+0,45%).

Нефть торговалась в плюсе на новостях о том, что Ирак снизил добычу на 160 тыс. бар., как и предусмотрено соглашением между производителями. Однако этого может оказаться недостаточно. Минэнерго США в понедельник продало 8 млн бар. из стратегических резервов. Предварительные прогнозы по коммерческим запасам в США говорят о том, что на прошлой неделе они могли увеличиться на 1,75 млн бар. Кроме того, на ожиданиях дальнейшего роста котировок нефти спекулянты загружались длинными позициями, которые могут оказаться неоправданными, если движение вверх не продолжится. Соответственно, нефть находится в зоне риска фиксации прибыли. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $55,05 (+0,20%), WTI — $52,12 (+0,31%), золото торговалось на уровне $1184,9 (+0,00%), медь — $5668,1 (+1,28%), никель — $10475 (+0,82%), палладий — $758,15 (+0,13%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 101,89. AUD слабел на 0,2%, а NZD — на 0,6% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,058 (+0,07%), GBP/USD — $1,214 (-0,12%), USD/JPY — 115,96 (-0,04%).

Существенной статистики на вечер нет. Однако в ближайшие дни рынки будут больше обращать внимание на такие события, как прощальное слово уходящего президента США Б. Обамы во вторник или большую пресс-конференцию избранного президента США Д. Трампа в среду. Кроме того, в 00:30 (мск) выйдет отчёт API по запасам нефти в США, но на него рынок отреагирует уже в среду. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).

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