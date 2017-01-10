ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Акценты недели 9-13 января

Начало года выдалось для российского рынка достаточно волатильным, стремительный рост рынка в первый торговый день сменился не менее стремительной коррекцией в последующие дни. Текущую неделю рынок встречает на уровнях конца года. На скудном новостном фоне боковое движение видимо продолжится еще некоторое время.

В середине месяца ожидаются новости с нефтяного фронта, как будет проходить само сокращение добычи и главное контроль за сокращением. Некоторую нервозность нашему рынку может придать ожидание реакции новой американской администрации на кибератаки. Уходящая администрация в начале года ввела новые санкции против российских граждане и организаций. Однако крепость рубля при отсутствии влияния ЦБ косвенно свидетельствует о притоке иностранных инвестиций на российский рынок.

Валютный рынок.

Рубль в начале года продолжил укрепляться не реагируя на некоторую волатильность нефтяных котировок и сумел преодолеть психологически важную отметку в 60 рублей за доллар. Вернувшийся с новогодних каникул ЦБ пока не предпринимает никаких активных действий. На этих уровнях покупка доллара как хеджирующего актива к портфелю акций на горизонте нескольких месяцев представляется обоснованной.

Фондовый рынок.

Попытка продолжения предновогоднего роста в первый день нового года в дальнейшем не получила подкрепления, рынок лег в дрейф. Коррекция еще может продолжится до 2100 пунктов по индексу ММВБ. Самое время переформатирования инвестиционных портфелей с прицелом на конец первого квартала. По нашему мнению еще не закончен рост электроэнергетического сектора, как обычно в первой половине года будут актуальны дивидендные истории, в первую очередь компаний с госучастием. Наши фавориты на первый квартал – Алроса, Россети, ФСК. Подешевевший на отчетности Магнит и на слухах о поглощении М-видео интересны на текущих уровнях. Развернувшиеся после снижения цены на золото можно отыграть покупкой акций золотодобывающих компаний.

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