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mfd.ruАналитикаКомментарии10 января 2017 г.Dukascopy Bank SA: нефтяные контракты будут тор...
сегодня
14:55

Dukascopy Bank SA: нефтяные контракты будут торговаться вблизи $55 до выхода данных от Американского института нефти

Во вторник, 10 января, в первую половину торговой сессии российские индексы акций растут на фоне стабилизации цен на нефтяном рынке. Так, индекс ММВБ вырос на 0,5%, достигнув отметки 2222,02 пункта, а индекс РТС прибавил 0,6% и поднялся до уровня 1167,5 пункта. Стабилизация цен на нефть марки Brent вблизи отметки $55 за баррель способствует укреплению курса рубля относительно доллара на 14 копеек до 59,95 руб./долл. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает снижение курса доллара относительно корзины DXY второй день подряд.

Европейские фондовые индикаторы сегодня в основном снижаются, продолжая отыгрывать рост опасений негативных последствий Brexit для экономики ЕС.

По нашим оценкам, нефтяные контракты будут торговаться вблизи текущих значений до выхода данных по изменению запасов сырой нефти в США от Американского института нефти сегодня ночью.

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