Альпари: Индекс ММВБ останется во вторник в рамках коридора 2190-2225 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%, список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «М.Видео» и «Магнита». В «зеленой» зоне торгуются акции «ТГК-1» и «Полиметалла».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с понижением. Цены на нефть в азиатскую сессию стояли, почти не меняясь в сравнении с предыдущим закрытием. Сейчас баррель североморского сырья Brent прибавляет 0,1% и стоит $55,0.

Евро/доллар утром во вторник растет. Основные торги идут вокруг 1,0595, что само по себе неплохо. Вчерашняя статистика по еврозоне в общем и целом оказалась положительной, вечерние выступления глав ФРБ Атланты и Бостона (США) противоречили друг другу, и доллар поддержки с этой стороны не получил. Сегодня EUR/USD проторгуется в диапазоне 1,0545-1,0625.

Российский рубль начал торги вторника снижением, однако к настоящему времени движется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 60,0 руб.(-0,1%). Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль пройдет в пределах отметок 59,70-60,50.

Индекс ММВБ останется во вторник в рамках коридора 2190-2225 пунктов.

Во второй половине января в Вене состоится заседание комитета по мониторингу сокращения добычи нефти, а именно 21-22 января. Россия как участник соглашения по сокращению добычи в числе приглашенных, данную информацию подтвердили в Министерстве энергетики РФ. Согласно статистике ЦДУ ТЭК, Россия уже сократила добычу нефти и газового конденсата. За период с 29 декабря 2016 года по 6 января 2017 года снижение составило порядка 1,2%. На текущий момент добыча находится на уровне 11,3 млн баррелей в сутки. В дальнейшем сокращение добычи продолжится.

Российские нефтекомпании в январе сократят добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки, в марте — уже на 200 тыс., а к маю сокращение составит около 300 тыс. баррелей, таким образом, наша страна полностью выполнит договоренности с ОПЕК и иными производителями.

Данные по розничным продажам представят Австралия и Великобритания. Статистику по инфляции опубликует Китай. Число разрешений на строительство опубликует Канада. В США выйдет статистика по рынку труда.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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