Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается возвращение к линии баланса

В понедельник курс евро/доллар закрылся ростом. Цена восстановилась с минимума 1,0511 до 1,0583. Негативное влияние на курс доллара США оказало снижение доходности американских облигаций, а также его коррекция после пятничного укрепления на данных по рынку труда в США (понедельник против пятницы). Также стоит отметить рост кросс-курса евро/фунт, который оказывал поддержку «евробыкам» в течение всего торгового дня. Фунт пострадал на новостях о выходе Британии из ЕС после Brexit.

В Азии евро/фунт торгуется в зоне зашкала. По паре близка серьезная нисходящая коррекция в пределах 85 пунктов, до 0,8647 (текущий курс 0,8732). Коррекция может начаться на европейской сессии. Когда кросс пройдёт уровень 0,8703, ускорится нисходящее движение пары евро/доллар. По прогнозу ожидается ослабление единой валюты к доллару до 1,0566. Экономический календарь на сегодня пустой.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0566, максимум – 1,0627 (текущий в Азии), закрытие – 1,0592. Понедельник против пятницы сработал. Курс евро, включая Азию, вырос до 1,0627. Евро дорожает благодаря росту кросса евро/фунт.

Во вторник ожидается снижение курса с уровня 1,0625 до отметки 1,0566. На торгах в Штатах через этот уровень будет проходить линия баланса. Зона 1,0566-1,0576 должна покупателям оказать неплохую поддержку. Если нисходящая коррекция по кроссу будет глубокая, то на фоне укрепления американского доллара, эта поддержка не устоит. В этом случае цена двинется на юг в район 1,0528.

14:00 США – индекс малого бизнеса от NFIB декабрь.

16:15 Канада – закладки домов за декабрь.

16:30 Канада – разрешения на строительство за ноябрь.

18:00 США – число вакансий (без сельского хозяйства) за ноябрь, объём оптовых запасов (окончательные данные) за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик

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