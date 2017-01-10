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mfd.ruАналитикаКомментарии10 января 2017 г.Банк "Глобэкс": ожидаем снижения котировок на о...
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10:21

Банк "Глобэкс": ожидаем снижения котировок на открытии торгов

Мы прогнозируем коррекцию вниз на открытии торгов. Однако ожидаем, что днем индекс ММВБ начнет консолидироваться. Мировые инвесторы обращают внимание на любые сообщения о соблюдении дисциплины по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Не все участники соглашения выполняют обещания, например, Нигерия увеличила добычу в декабре до 1,9 млн б/с против 1,8 млн б/с в ноябре 2016 года.

На этом фоне вчера котировки «черного золота» ушли вниз на 3,7% до $54,9 за баррель. Тем не менее, позитива инвесторам может добавить сокращение запасов сырой нефти в США, данные по которым будут опубликованы в среду, а перед этим следует ждать выходы статистики от API.

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