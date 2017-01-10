ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Резкое дневное снижение цен

Цены энергоносителей за прошедшие сутки значительно снизились. Особенно сильно снижение было у цен на газ в США. Но и дневное падение цен нефти на 3,8% тоже впечатляет, тем более что оно происходило при ослаблении доллара. Среди причин снижения цен можно отметить планы Ирака и Ливии по наращиванию добычи. К давлению на цены присоединились сообщения о планах Ирана по существенному увеличению экспорта за счет распродажи накопленных резервов. Немаловажной занозой для любителей играть на повышение нефтяной цены является достаточно заметное изменение инвестиционной активности и будущих планов нефтяных компаний в условиях двукратного подрастания нефтяных цен от уровней годичной давности. В первую очередь обращают внимание на продолжающийся более полугода рост буровой активности в США. Напомним, что количество активных буровых установок там выросло с минимальных отметок на 67,4%.

Но все это более или менее привычные факторы. А на рынок краткосрочно в наибольшей степени, вероятно, воздействовали планы США по сокращению стратегических нефтяных резервов (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Они обсуждались еще в конце прошлого года https://www.zerich.com/analytics/current-comments/21370.html. Согласно этим долгосрочным планам до 2025 года из SPR планируется продать до 190 млн. баррелей нефти. Но теперь эти планы обретают большую конкретику. На сайте Минэнерго опубликовано предложение по продаже до 8 млн. баррелей нефти из SRP. Заявки на покупку будут приниматься до 17 января, а поставки будут осуществляться в марте-апреле. Появление 8 млн. баррелей на горизонте 3-4 месяцев эквивалентно дополнительной добыче 80 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что планы по сокращению добычи нефти в странах ОПЕК+ составляют много большие величины около 1,8 млн. баррелей в сутки. Однако планы продажи SPR США очень конкретны и будут осуществляться в ближайшее время. Что касается сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, то тут еще есть много вопросов. В этом процессе наиболее интересным будет первое заседание профильного комитета ОПЕК в Вене 21-22 января. На нем планируется окончательно утвердить механизм контроля за сокращением добычи нефти членами ОПЕК и примкнувшими к ним странами экспортерами нефти. Об этом заявил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта. Им был представлен план мониторинга добычи. Широкая публика узнает первые цифры (по сокращению) по сокращению добычи странами ОПЕК+ в начале февраля.

Другая аналитика