Открытие Брокер: Российский рынок продолжит оглядываться на котировки нефти

По итогам торгов 9 января индекс ММВБ снизился на 0,12% до 2211,25 пт., а РТС — на 1,05% до 1160,27 пт. Преимущественно торги проходили на отрицательной территории. Внутренний новостной фон был скудным, поэтому основную роль в снижении сыграли внешние факторы, а именно настроения на фондовых площадках и распродажи в нефти. Dow Jones пока не может взять уровень в 20000 пт., а нефть вовсе упала ниже $55 за баррель. «Акрон» (+1,03%) сообщил о росте прибыли по МСФО за 9 месяцев 2016 года на 2%. В лидерах дня оказались бумаги: «ТГК-1» (+5,8%), «Соллерс» (+3,99%), «ЛСР» (+3,19%), «Мосэнерго» (+2,42%), «ОГК-2» (+2,09%), «Яндекс» (+2,01%). На отрицательном полюсе расположились: «Интер РАО» (-2,38%), привилегированные «Мечел» (-2,3%), «Аэрофлот» (-2,17%), привилегированные «Сбербанк» (-1,89%), «Алроса» (-1,58%). Рубль на торгах пятницы неохотно следовал за нефтью, которая к вечеру теряла более 3%. Частично, это можно объяснить краткосрочным дефицитом ликвидности в системе, на что указывает рост ставок МБК.

Американские торги завершились снижением индексов. В отличие от отечественной площадки, основной вклад в падение индексов внесли бумаги энергетиков: ConocoPhillips (-2,13%), Exxon Mobil (-1,65%), Chevron Corp. (-0,86%), Transocean (-3,04%). Рост показали секторы фармацевтики и IT: Apple (+0,92%), NVDA (+4,05%), Intel (+0,36%), Merck (+1,38%). Выступления представителей ФРС явно не помогают рынку расти. Так, глава ФРБ Ричмонда Дж. Лэйкер говорил о том, что ставка может быть повышена более быстрыми темпами, чем на это рассчитывают на рынке. В конце прошлой недели статистика по рынку труда показала рост заработной платы в декабре на 2,9%, что может свидетельствовать о грядущем инфляционном давлении. Между тем, «индекс страха» пока говорит лишь о незначительной коррекции, а не беспокойстве на рынке. VIX вырос на 2,12% до 11,56 пунктов. В итоге, DJIA снизился на 0,38% до 19887,38 пт., а S&P 500 — на 0,35% до 2268,9 пт.

Азиатские рынки преимущественно подрастали. Инфляция в Китае составила 2,1% в декабре при ожиданиях 2,3%, что было позитивно воспринято местным рынком. Между тем, цены производителей выросли за год на 5,5% при ожиданиях 4,5% и предыдущим значением 3,3%. За декабрь индекс PPI поднялся на 1,6% по сравнению с ростом на 1,5% за ноябрь, что уже не столь позитивно, так как приведёт к разогреву потребительской инфляции через некоторое время. В Японии индексы испытывали сложности в связи с укреплением йены до 115,6 за доллар. Фунт смог отыграть часть потерь понедельника, но все ещё оставался вблизи своих исторических минимумов против доллара США. Сам же доллар слабел. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3173,35 (+0,07%), Nikkei 225 — 19340,80 (-0,58%).

Нефть приостановила своё падение после того как потеряла почти 4% в понедельник. Косвенные данные из Ирана и Ирака указывают на то, что данные страны не спешат с выполнением своих обязательств по ограничению добычи. Число активных буровых в Канаде выросло в декабре до 209 единиц, или на 36 больше, чем в ноябре. Минэнерго США объявило в понедельник о продаже 8 млн бар. нефти из стратегических резервов. Между тем, резкое снижение цены может стать стимулирующим фактором для Саудовской Аравии и РФ в их стремлении удержать рынок от падения. Ослабление доллара позволило золоту приблизиться к зоне сопротивления 1190-1200, но дальнейшие перспективы всё же не столь оптимистичные. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 8 тонн до 805,0 тонн. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $54,99 (+0,09%), WTI — $51,97 (+0,02%), золото торговалось на уровне $1186,7 (+0,15%), медь — $5633,93 (+0,67%), никель — $10445 (+0,53%), палладий — $762,35 (+0,69%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 101,68. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,061 (+0,33%), GBP/USD — $1,215 (-0,1%), USD/JPY — 115,52 (-0,42%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:45 (мск) — промышленное производство во Франции, в 12:00 (мск) — цены производителей еврозоны. В остальном, день рискует оказаться бедным на события, что означает низкую волатильность. Российский рынок продолжит оглядываться на настроения внешних рынков и котировки нефти. С другой стороны, рубль защищён от резких движений избыточно жёсткой политикой ЦБ РФ и краткосрочным дефицитом ликвидности. Поэтому ожидания сильного ослабления отечественной валюты будет чрезмерным оптимизмом. Фьючерс на S&P 500 снижался на (–0,1%).

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