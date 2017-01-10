ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Оптимизм без шапкозакидательства

Вчера индекс РТС показал отрицательную динамику – нефтяные котировки просели. Мы остаемся оптимистами, но следует заметить, что в прошлом году котировки некоторых акций (Интер РАО, АЛРОСА, Татнефть (прив) и др.) взлетели наверх со скоростью ракеты. Чтобы аналитик «сажал» в эти акции на текущих уровни клиентов он должен имеет определенное мужество. Инвестиционные банки на этот год выставили в массе своей прогнозы цен на нефть в районе $54-57, т.е. цены на нефть не имеют потенциала роста. Что касается индекса S&P-500, то средний прогноз от инвестбанков предполагает его рост в 2017 году на 4,1%. Мало! Мы остаемся оптимистами, но без шапкозакидательства.

В текущих условиях рост без коррекций невозможен. Грядут события, которые сильно повиляют на динамику нефтяных цен. 12-13 января состоится неофициальная встреча ОПЕК, которая будет посвящена планам сокращения добычи основными производителями нефти. А 21-22 января произойдет заседание комитета ОПЕК, который следит за соблюдением соглашения 30 ноября.

Пресс-конференция Трампа состоится 11 января и на ней, возможно, будет объявлено о повышении тарифов на импорт. Трамп взял жесткий курс по отношению к Китаю. Не успев вступить в должность он опубликовал ряд гневных твитов про Китай, неоднократно грозил ввести 45% тариф на китайские товары. Недавно Трамп выбрал на должность торгового представителя Роберта Лайтайзера (бывшего при Рейгане заместителем торгового представителя), который известен своей критикой торговой политики Китая. А главой нового Национального совета по торговле при Белом доме станет Питер Наварро, автор книг «Гибель от Китая» и «Крадущийся тигр: что китайский милитаризм означает для мира».

А Китаю отступать некуда... Позади пропасть. По сообщению частной разведывательно-аналитической компании Stratfor в Китае назревает долговой кризис (из-за экспансионной монетарной и фискальной политики). «В Китае проблемы корпоративных дефолтов, банкротств, низкой прибыли в промышленном секторе, инвестиционной прибыли и реальной перспективы нового замедления роста на рынке недвижимости», – пишет ведущий аналитик Stratfor Джон Минних. «От того, насколько в ближайшие месяцы Пекину будет удаваться справляться с этими проблемами, во многом будет зависеть экономическая, социальная и политическая стабильность Китая на ближайшие годы». Провоцировать Китай в такой обстановке довольно рискованно- любой неверный шаг Си Цзиньпина может повлечь нестабильность мировой экономики. Новое партийное руководства в Китае будет выбрано осенью на XIX съезде КПК и в данный момент в китайских верхах идет борьба за власть между сторонниками реформ по либерализации рынка и сторонниками ручного управления экономикой. Уступки Трампу могут ослабить позиции Си Цзиньпина.

В понедельник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен (в этом году не голосует в Комитете FOMC) призвал ускорить процесс повышения ставок и предупредил, что если ФРС продолжит повышать ставки лишь по одному разу за год, то это усилит инфляционные риски. Долгое время Розенгрен был сторонником голубиной политики и одобрял политику низких ставок как способ повысить уровень занятости населения. Однако в последний год он призывал к росту ставок, хотя ФРС большую часть 2016 года оставляла монетарную политику без изменений. «Мой личный прогноз – мы достигнем оба элемента двойного мандата (соблюдение ценовой стабильности при максимально устойчивой занятости) к концу 2017 года. Я считаю, что постепенное, но немного более регулярное повышение ставки на федеральные фонды будет целесообразным», – сказал Розенгрен.

Федеральная статистическая служба Германии сообщила в понедельник, что рост экспорта в ноябре последовал за ростом в октябре на 0,5%. Объемы импорта выросли на 3,5%, а в прошлом месяце рост составил 1,2%. В докладе Министерства экономики Германии сообщается, что объемы промышленного производства в ноябре выросли второй месяц подряд – на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5% в октябре. Показатели по экономическому росту Германии за 2016 год выйдут в четверг.

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