ГК Forex Club: ОПЕК будет много говорить на неделе

Товарно-сырьевой рынок

Brent двигается в более высоком эшелоне, однако диапазон остается довольно узким: 55,00 – 58,50 долл./барр. Нефть достигла гармонии и будет в течение оставшегося месяца демонстрировать умеренные колебания вплоть до того момента, пока не появятся первые данные по выполненным обещаниям нефтедобытчиков. Если квоты в январе будут соблюдены, это создаст все условия для резкого роста котировок выше 60 долл./барр.

А пока нам остается наблюдать за первыми комментариями официальных лиц и данными по коммерческим запасам углеводорода в США. В течение недели члены ОПЕК проведут несколько конференций в Абу-Даби. Тем временем, генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо совершит трехдневную поездку в Кувейт, чтобы обсудить механизмы работы комитета, ответственного за соблюдение договоренностей по сокращению добычи нефти. В ходе визита он проведет консультации с министром нефти Ассамом аль-Марзуком, возглавляющим мониторинговую комиссию от ОПЕК.

Не исключено, что на рынок будут поступать интересные комментарии по поводу выполнения соглашения, так что резкие скачки Brent не исключены. Однако по активу имеет смысл придерживаться диапазонной стратегии с покупкой у нижней границы и продажей у верхней.

Валютный рынок

Самая интересная динамика, на мой взгляд, сейчас у фунта. Сами посудите, последние два внушительных падения происходило на теме Brexit-а. И тема, очевидно, еще не исчерпана. И мы знаем, как ведет себя GBP/USD после падения.

Итак, теперь к произошедшему. На выходных сразу два британских официальных лица высказались на тему выхода Великобритании из ЕС. Первый министр Шотландии Никола Стерджон заявила, что у премьера Британии Мэй нет четкого плана по выходу, еще раз подчеркнув неопределенность перспектив экономики.

В то же время, сама Мэй заявила, что хочет контролировать границы государства и приложит все усилия для заключения хорошего торгового соглашения с ЕС. Однако, многие все же надеются на то, что условия останутся прежними, а страна будет иметь доступ к единому рынку. Но Мэй не дала обещаний на эту тему, напротив, подчеркнув, что те, кто надеется на «остатки» единого рынка сильно ошибаются.

И на этом GBP/USD уже коснулась 2,5-месячного минимума на отметке 1,2124, после чего начала корректироваться. По сути, ничего нового мы не получили. Более того, экономические данные свидетельствуют о дальнейшей стабилизации экономики. А, значит, как только первая волна страхов и спекуляций уйдет со сцены, пара начнет корректироваться. А на текущих уровнях самое время покупать с ближайшей целью на отметке 1,2230.

USD/RUB с началом рабочей недели и выходом трейдеров после новогодних праздников возобновила рост. Еще в пятницу под влиянием роста цен на нефть пара обновила 1,5-годовой минимум на отметке 59,04. Если учитывать, что нефть торгуется в верхней части установившегося диапазона, потенциал падения рубль сохраняется.

Кроме того, во вторник стоит обратить внимание на данные от Американского института нефти (API). Опубликованы они будут поздно вечером, однако смогут дать намеки на результаты еженедельного отчета от Минэнерго США. Рост показателя ускорит падение котировок нефти.

В результате, от USD/RUB ждем умеренного движения в район 60,40.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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