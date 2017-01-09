ГК "Forex Club": ММВБ остается под давлением

Российские индексы в понедельник оказались под давлением. ММВБ теряет 0,48%. РТС снижается на 1,11%. В лидерах роста группа ЛСР (3,3%), СОЛЛЕРС (2,6%) и Московская Биржа (1,55%).

В аутсайдерах оказались Интер РАО (-3,21%), префы Сбербанка (-1,78%) и Сургутнефтегаз (-1,74%).

Попытки роста, которые ММВБ предпринимал в начале торгового дня, сменились новой волной распродаж. В итоге бенчмарк вплотную подобрался к поддержке 2000. Давление на него оказывает снижение цен на нефть. Котировки марки Brent снизились к уровню 55,67. Такую динамику во многом спровоцировали пятничные данные, отразившие рост числа работающих буровых установок в США, а также информация о том, что Иран увеличивает объемы экспорта. Таким образом, возникают определенные опасения относительно того, что достигнутые договоренности о сокращении объемов добычи в формате ОПЕК+, могут оказать менее выраженный эффект на дисбаланс.

Рубль, который буквально в пятницу обновил максимумы, поднявшись до отметок июля 2015 года, сегодня несет потери. Неудивительно. Цены на нефть снижаются, а российская валюта все еще достаточно чувствительна к их динамике. Кроме того, представители Банка России уже давали понять, что отметка 59 рублей за доллар является достаточно болезненной для экономики. Поэтому по мере приближения цен к этому уровню, рынок начал осторожничать, опасаясь интервенций со стороны российского регулятора.

ММВБ подошел к поддержке. И, если не произойдет ничего экстраординарного, вполне может нацелиться на новую волну роста в район недавних максимумов. Но пока поводов ждать его выше 2300 нет.

Ирина Рогова, аналитик

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