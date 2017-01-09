Альпари: EUR/USD до конца дня останется в диапазоне 1,0505-1,0545

Основная валютная пара начала 2017 год довольно динамично: евро/доллар к вечеру 5 января дошел до 1,0615 и развернулся в обратную сторону. Сессия понедельника проходит нейтрально для инструмента, несмотря на выход европейской статистики. Основные торги идут вокруг 1,0520, вероятный диапазон движения до конца дня – 1,0505-1,0545. Учитывая, что американских отчетов, способных повлиять на расстановку сил в паре, на вечер не запланировано, день может завершиться спокойно. С речью выступит глава Федерального резервного банка Бостона Э. Розенгрен, а позже – его коллега из ФРБ Атланты Д. Локхарт. В их комментариях инвесторы будут искать намеки на время следующего повышения Федрезервом процентной ставки.

Это новая рыночная идея. В кулуарах активно обсуждают, когда именно ФРС США решится на новое ужесточение кредитно-денежных условий. Упоминается март, как одна из точек опоры. Чем больше будет указаний на этот временной отрезок, тем лучше для доллара. Последние данные по рынку труда в США оказались неоднородными: при уровне занятости в 4,7%, уже учтенном тренерами в котировках, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в декабре выросло только на 156 тыс. против предыдущего отчета в 178 тыс. Гринбеку крайне необходим позитив, пусть даже вербальный.

Германия сегодня отчиталась о промышленном производстве за ноябрь. Индикатор вырос на 0,4% м/м против прогноза роста на 0,6% м/м. Сальдо торгового баланса, также представленное сегодня, показало за ноябрь цифру в 21,7 млрд евро, в то время как ожидалось 21,2 млрд евро. Еврозона опубликовала статистику по рынку занятости: уровень безработицы остался на известной отметке в 9,8%. Индекс доверия инвесторов от института Sentix за январь вырос до впечатляющего значения в 18,2 пункта при прогнозе в 12,5 пунктов.

Все это в комплексе могло бы поддержать евровалюту, если бы не слухи о ФРС, ставке и долларе.

Анна Бодрова, старший аналитик

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