Альпари: Небольшой откат доллара вниз назрел

В начале 2017 года рост доллара приостановился. Индекс доллара к остальным мировым валютам DXY после преодоления 103 пунктов в декабре прошлого года в январе откатился в район 102,5. При этом EUR/USD поднялся до 1,054. 2016 год прошёл под знаком укрепления доллара, поэтому небольшой откат вниз назрел. Мы не исключаем, что в дальнейшем рост американской валюты продолжится, поэтому достижение паритета с евро по-прежнему актуально.

Из выходившей на прошлой неделе статистики выделим данные по рынку труда США за декабрь. Уровень безработицы остался на уровне 4,7%, а занятость вне с/х сектора составила 156 тыс., что хуже ожиданий. В то же время количество обращений за пособиями по безработице снизилось до 235 тыс. Состояние рынка труда США важно для ФРС США при принятии решений по денежно-кредитной политике. Тем не менее, вышедшая статистика заметного влияния на валютный рынок не оказала. Из остальных данных отметим ускорение инфляции в еврозоне (1,1% г/г) и позитивные цифры по индексы деловой активности в промышленности Китая и США.

В начале года у инвесторов повышенным спросом пользуется рубль. На прошлой неделе USD/RUB опускался до 59, а EUR/RUB – до 62,6. Российская валюта продолжала отыгрывать рост нефтяных котировок конца 2016 года. Кроме того, рубль поддерживали позитивные сигналы от российской экономики и популярность рубля у зарубежных инвесторов в качестве валюты для операций кэрри-трейд. Многие западные инвестиционные банки назвали рубль в числе фаворитов среди валют развивающихся рынков на 2017 год. В дальнейшем динамика рубля будет зависеть от нефтяных котировок. Пока растущий тренд в Brent сохраняется, но он может развернуться в любой момент. Поводом может стать, например, встреча комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи нефти, которая запланирована на первую половину января. Если договорённости между нефтедобывающими странами не будут соблюдаться, Brent и рубль ждёт откат вниз.

На этой неделе внимание стоит обратить на пресс-конференцию Дональда Трампа 11 января. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января. Для экономики и рынков важно, какими будут первые шаги Дональда Трампа на посту президента, поэтому выступление будет пользоваться повышенным вниманием инвесторов. Из публикуемых на этой неделе данных внимание стоит обратить на блок статистики из Китая за декабрь (индекс потребительских цен, сальдо торгового баланса) и данных по промышленному производству развитых стран (Германия, США, еврозона, Великобритания). Кроме того, в пятницу будут опубликованы цифры по розничным продажам, производственным запасам и индексу цен производителей США за декабрь.

Роман Ткачук, старший аналитик

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