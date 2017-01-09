"Открытие Брокер": Рубль начал неделю с ослабления, реагируя на котировки нефти

К 15:11 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,4% до 2205,02 пт., а РТС — на 0,94% до 1161,6 пт. К середине дня индекс ММВБ торговался вблизи уровня предыдущего закрытия дня на низких объёмах. Активность пока не вернулась на рынок, а внешний фон не способствует покупкам. Нефть в минусе и лишь небольшое ослабление рубля удержало рублёвый индикатор от более сильного движения вниз. Новостной фон остаётся скудным. «Акрон» (+1,2%) отчитался об увеличении прибыли по МСФО за 9 месяцев 2016 года на 2%. В лидерах дня оказались бумаги: «ТГК-1» (+4,74%), «ЛСР» (+3,3%), «МРСК Центр» (+2,23%), «ОГК-2» (+2,22%), «Соллерс» (+1,91%). На противоположном полюсе рынка расположились: «Интер РАО» (-2,85%), привилегированные «Мечел» (-2,59%), «Сургутнефтегаз» (-1,32%), «Дикси» (-1,12%), «Мечел» (-1,02%).

Рубль начал неделю с ослабления, реагируя на котировки нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3350 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,46%, недельная — до 10,44%, а месячная — до 10,52. После длительных праздников в системе может наблюдаться дефицит краткосрочной ликвидности, что частично смягчает реакцию рубля на падающие котировки нефти. С другой стороны, этой защиты может оказаться недостаточно, если инвесторы начнут фиксировать прибыль по рублю, как это делают инвесторы на рынке акций. К 15:11 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 0,29% до 59,795, EUR/RUB — 0,25% до 62,93.

Торги в Европе проходят разнонаправленно. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон может пожертвовать своим участием в общем рынке, чтобы решить проблему нелегальной эмиграции. Естественной реакцией на заявление стало ослабление фунта, которое подтолкнуло FTSE 100 к новому рекорду. Очередные опасения по поводу «Британского выхода» повысили интерес к надёжности германских бондов, да ещё и экспорт из Германии вырос на 3,9% в ноябре. Индекс доверия инвесторов SENTIX поднялся в январе до 18,2 пункта при ожиданиях 12,5 пунктов, а безработица осталась на уровне 9,8%. К 15:10 (мск) DAX составил 11536,21 (-0,54%), CAC40 — 4873,82 (-0,73%), FTSE 100 — 7215,03 (+0,07%).

Оба индикативных контракта на «чёрное золото» теряли более 1,5%. Поводом для этого послужила информация о росте экспорта нефти из Ирана, а также статистика за прошлую неделю, которая указала на рост добычи в США. Естественно, цифры из Ирана повысили градус сомнения относительно соблюдения обязательств, которые взяли на себя производители. В качестве ложки мёда можно лишь напомнить о том, что в среду состоится пресс-конференция избранного президента США, который может раскрыть детали своей масштабной программы экономических преобразований в США, а также до отчёта OPEC по добыче нефти остаётся подождать полторы недели. Между тем, Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что добыча в РФ упала до 11,1 млн бар. нефти и конденсата в течение первой недели января. Данные, естественно, обнадёживают, но нельзя забывать, что это была праздничная неделя, и сокращение активности могло быть связано с выходными днями. В октябре 2016 добыча достигала 11,247 млн бар. в сутки. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $56,04 (-1,86%), WTI — $52,99 (-1,85%), золото торговалось на уровне $1179,4 (+0,51%), медь — $5583,23 (-0,53%), никель — $10310 (+0,63%), палладий — $760,5 (+0,28%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 102,32. AUD и NZD укреплялись на 0,2% против валюты США. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,052 (-0,07%), GBP/USD — $1,216 (-1,03%), USD/JPY — 116,77 (-0,15%).

Вечером в 17:00 (мск) выступит президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен, в 20:45 (мск) ожидается выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарта, а после него выступит глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс. Глава ФРБ Ричмонда Дж. Лэйкер уже успел напугать инвесторов, заявив, что ставка ФРС может быть повышена более быстрыми темпами, чем на это рассчитывает рынок. До вечера существенных движений на рынке акций не ожидается, кроме возможного вечернего ослабления рубля, если ситуация с нефтью не выправится.

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