Альпари: В начале года котировки биткоина волатильны

В начале 2017 года повышенная волатильность наблюдается в котировках биткоина. После обновления абсолютного максимума 4 января ($1161,9) на следующий день последовал откат вниз на 23% на повышенных объёмах. В моменте котировки опускались до $889. Потом котировки несколько восстановились, но в пятницу криптовалюта снова подверглась давлению со стороны продавцов. Снижение объясняется тем, что часть инвесторов фиксировала прибыль после сильного роста последних недель. Поводом к коррекции вниз стали рыночные слухи, что китайские власти планируют ввести новые ограничения на использования цифровых валют для удержания капитала внутри страны.

В 2016 году котировки биткоина выросли на 120%. Криптовалюта пользуется повышенным спросом у азиатских инвесторов. В Китае биткоин получил популярность на фоне ослабление юаня и ограничения вывоза валюты за границу. Китайская валюта по отношению к доллару в 2016 году опустилась до восьмилетнего минимума после изменения правительством КНР механизма формирования обменного курса юаня к доллару. На этом фоне китайские инвесторы обратились к альтернативным активам для вложений. Сегодня биткоин популярен и в Индии, где денежная реформа и слабость рупии подталкивают население к поиску альтернативных источников сбережений и приумножения капитала.

На наш взгляд, повышенная волатильность в 2017 году биткоина сохранится. Мы не исключаем продолжения роста котировок криптовалют как и других защитных активов. Спрос на биткоин подогревает его свободная конвертируемость и то, что эта валюта не регулируется правительствами или центробанками. Победа Дональда Трампа в выборах также повысила курс биткоина. Напомним, что избранный президент США во время своей избирательной кампании обещал ограничить денежные переводы из США в Мексику. Такое ограничение также будет способствовать повышению популярности биткоина.

Роман Ткачук, старший аналитик

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