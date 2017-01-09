Альпари: Оптимизм валютного рынка постепенно нивелируется трудовыми буднями

Российский рубль в первый рабочий понедельник 2017 года отступает в парах с иностранными валютами. Взлет рубля за два торговых дня на прошлой неделе выглядит чрезмерным разгулом оптимизма, да и экономике России вряд ли приятна и комфортна подобная крепость национальной валюты. За доллар США к настоящему времени дают 59,96 руб. (+0,6%). Евро стоит 63,14 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 10 января, составляют 59,89 руб. за американскую валюту и 63,11 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 76 и 70 копеек соответственно.

Всю первую половину дня, когда на площадке присутствуют уже практически все инвесторы, успешно отдохнувших на длинных новогодних каникулах, доллар старался подойти к отметке в 60,0, но пока пробить ее не удалось. В том случае, если атака сегодня все-таки удастся, «быки» в паре доллар/рубль двинутся к сопротивлению на 60,25. Закрепиться выше 60,0 стратегически важно – дальше топтаться в диапазонах можно сколь угодно долго.

Цены на нефть днем в понедельник остается в «красной» зоне. Баррель североморского сырья Brent стоит $56,06 (-1,8%). Продажи усилились после полудня, хотя особенных новостей для сырьевого рынка не поступало. Данные от Baker Hughes по числу буровых установок в США за прошлую неделю, чье количество снова выросло, в котировках уже учтены. Рынок болтает из стороны в сторону, и так будет до тех пор, пока не появятся факты о четком исполнении договоренностей о заморозке добычи нефти странами из ОПЕК+.

Дорогой рубль российской экономике, которая постепенно встает на ноги, не очень-то кстати: с дешевой валютой проще идут восстановительные процессы.

Анна Бодрова, старший аналитик

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