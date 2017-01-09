ГК "Forex club": НЕФТЬ: рынок достиг равновесия

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений на открытии недели по мере того как данные по буровым установкам из США несколько нивелируют сигналы со стороны некоторых членов ОПЕК о твердом намерении следовать договоренностям по сокращению добычи.

Контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 9 января в 11.00 по московскому времени снижались в цене на 0,4% и торговались на уровне 56,76 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался на 0,3% ниже, в районе 53,63 доллара за баррель.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу зафиксировала рост числа буровых установок в США на 4 единицы до 529 штук. Их число растет уже 10 недель подряд, а с середины сентября выросло более чем на 100 единиц.

Страны ОПЕК сигналят, что намерены строго придерживаться договоренностей по сокращению добычи. Кувейт уже объявил, что убрал с рынка 130 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия уведомила потребителей в Азии о снижении поставок и о повышении отпускных цен на свои эталонные сорта.

Судя по всему, цены нашли равновесие вблизи текущих уровней. С одной стороны мы получаем сигналы со стороны стран ОПЕК и не-ОПЕК и намерении выполнять договоренности по сокращению добычи, а с другой твердых доказательств этому пока нет. При этом число буровых в США растет, сигнализируя о возможности некоторого роста добычи в США в 2017 году, уже при ценах около 55 долларов за баррель.

Полагаю, что ситуация такого равновесия продлится еще до середины января, когда станут известны итоги работы Комиссии по контролю за сокращением добычи, которую создали страны ОПЕК и не-ОПЕК. Фундаментально обоснованным диапазоном для колебания цен по фьючерсам на нефть марки Brent с ближайшим сроком экспирации видится сейчас диапазон 54-59 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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